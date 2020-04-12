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نتيجة سلبية لـ 243 فحصا عشوائيا لكورونا في الطفيلة

منذ ساعة واحدة

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فيصل القطامين
الطفيلة – أكد مدير الصحة في الطفيلة الدكتور حمد الربيحات أن نتائج 243 عينة لفحص فيروس الكورونا في محافظة الطفيلة جاءت نتائجها سلبية ، لافتا إلى أن العينات تم أخذها بشكل عشوائي من أشخاص في مناطق تجمعات سكانية مكتظة من كافة المناطق بالمحافظة .
ولفت الربيحات إلى أن فريق الاستقصاء الوبائي قام اليوم بأخذ عينات فحص ” فيروس “كورونا ” في مناطق محافظة الطفيلة المختلفة وبشكل عشوائي ، ركزت على التجمعات التي تشهد اكتظاظا سكانيا أو في مناطق توجد فيها محلات بيع المواد الغذائية وتلك التي تقدم الخدمات المختلفة ، لتسجل المحافظة من خلال تلك العينات نتائج سلبية ، مثمنا جهود فرق الاستقصاء التي عملت بجهود كبيرة .
وبين أن ثلاثة عينات أرسلت إلى مختبرات وزارة الصحة لأخذ مسحة عن طريق الأنف لفحصها على جهاز PCR)) الذي يعتبر أدق بصورة اكبر من الفحوصات السريعة زيادة في التحقق ، مؤكدا أن ذلك يعتبر إجراءا احترازيا لا أكثر للتأكد من دقة بقية العينات .
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