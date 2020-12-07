نتائج قرعة أوروبا لمونديال “قطر 2022”

زيوريخ- جرت اليوم الاثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية، قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، في قطر.

وفي ما يلي نتيجة قرعة أوروبا لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى (A): البرتغال – صربيا – إيرلندا – لوكسمبورغ – أذربيجان؛

المجموعة الثانية (B): إسبانيا – السويد – اليونان – جورجيا – كوسوفو؛

المجموعة الثالثة (C): إيطاليا – سويسرا – إيرلندا الشمالية – بلغاريا – ليتوانيا؛

المجموعة الرابعة (D): فرنسا – أوكرانيا – فنلندا – البوسنة والهرسك – كازخستان؛

المجموعة الخامسة (E): بلجيكا – ويلز – التشيك – بيلاروس – إستونيا؛

المجموعة السادسة (F): الدنمارك – النمسا – إسكتلندا – إسرائيل – جزر الفارو؛

المجموعة السابعة (G): هولندا – تركيا – النرويج – مونتينيغرو – لاتفيا – جبل طارق؛

المجموعة الثامنة (H): كرواتيا – سلوفاكيا – روسيا – سلوفينيا – قبرص – مالطا؛

المجموعة التاسعة (I): إنجلترا – بولندا – هنغاريا – ألبانيا – أندورا – سان مارينو؛

المجموعة العاشرة (J): ألمانيا – رومانيا – آيسلندا – مقدونيا الشمالية – أرمينيا – ليشتنشتاين. – RT