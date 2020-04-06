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نتيجة 4 عينات من أهالي الشونة الجنوبية سلبية

منذ 19 دقيقة
وصول فيروس كورونا لأميركا

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حابس العدوان
الشونة الجنوبية – أظهرت نتائج الفحوصات التي اخذت من عدد منن 4 مواطنين في لواء الشونة الجنوبية امس، خلوها من فيروس كورونا المستجد كوفيد19 فيما لا تزال نتائج ٥ آخرين لم تظهر إلى الآن.
وبين مدير المستشفى الدكتور فايز الخرابشة أن الكوادر الطبية قمت بان عينات من مخالطين وإرسالها إلى المختبرات المركزية كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، لافتا إلى أن المستشفى منذ بداية الأزمة عمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين وفقا لأعلى المواصفات العالمية .
وبين أن قسم الإسعاف والطوارئ يقوم على تقديم الإجراءات الصحية اللازمة المراجعين فيما يقوم المستشفى بصرف الأدوية للمصابين بأمراض مزمنة الذين يتعذر وصولهم إلى المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية الوقائية بشكل متواصل بالتعاون مع الجهات المعنية.

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