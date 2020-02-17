نجاح عملية صعبة لمريض يعاني من ورم دماغي في مستشفى الملك المؤسس

احمد التميمي

اربد – تمكن فريق طبي في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي باشراف اخصائي جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري الدكتور سليمان داود من إجراء عملية جراحية لمريض ثلاثيني يعاني من ورم دماغي متغلغل في منطقة الحركة الرئيسية في الفص الأيمن من الدماغ.

ويعاني المريض من تشنجات وضعف في الطرف السفلي الايسر و تمكن الفريق من إزالة جزء كبير من الورم للمحافظة على الوظائف الحركية وبقاء المريض في حالة وعي كامل وتم استخدام أحدث تقنيات الجراحة الدماغية في هذه الحالة وعمل تخطيط دماغي أثناء العملية لتحديد مناطق الحركة والنطق والاحساس مما أدى الى تجنب المريض مضاعفات عالية الخطورة في مثل هذه الأورام وتم الاستعانة باستخدام جهاز الملاحة الدماغية لتحديد مكان الورم و تجنب المريض مضاعفات عالية الخطورة حيث تعد هذه الجراحات عالية الدقة .

وأشار الدكتور داود ان مثل هذه الحالات يصعب التعامل معها الا في مراكز متخصصة مثل هذا المركز الجامعي المميز والمجهز بأحدث الاجهزة مضيفا ان مثل هذه العمليات يجريها بالعادة فريق جراحين متخصصين حيث يخضع المريض للفحص السريري المستمر أثناء العملية وتم استخدام الملاحة العصبية وجهاز تحفيز قشرة الدماغ لتحديد المناطق الطبيعية المسؤولة عن الحركة وكانت نتيجة العملية ناجحة ولم يتعرض المريض لأي مضاعفات التي تحدث في الجراحات التقليدية والمريض بحالة صحية جيدة.

وثمن دور الكادر الطبي الذي شارك في العملية ً والمكون من استشاري التخدير الدكتور ذياب بني هاني والدكتور ايهاب ذيب والدكتور احمد النمرات مقيمي التخدير بالإضافة للأطباء مقيمي جراحة الدماغ والاعصاب الدكتور رائد جرادات والدكتور قيس سماره والدكتور عمر جباره والمهندس يزن الكناني والكادر التمريضي المميز الممرضه تهاني عبد النبي وماجد بطيحة واحمد الدلكي.

وأبدا المريض ارتياحاً كبيراً بعد إجراء العملية هذا وتم خروج المريض بعد تماثله للشفاء وتقدم بالشكر الجزيل للعاملين بالمستشفى وخاصة أطباء جراحة الأعصاب الذين أجروا العملية ولجميع الكادر الطبي المرافق وإدارة المستشفى على التعاون الكبير وتذليل الصعوبات لإجراء هذه العملية.

من جهته، عبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي للمستشفى وتعامله الأمثل مع الحالات المرضية الأكثر صعوبة بأستخدام أحدث الأجهزة الطبية ، لافتا الى ان المستشفى معد ومجهز بأحدث المعدات الضرورية لاجراء كافة العمليات، موضحاً أن المستشفى يوفر البيئة المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص لإجراء مثل هذه العمليات والإنجازات الطبية .