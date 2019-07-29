نجاح “فني وتنظيمي” لبطولات آسيا والحسن للتايكواندو

خالد المنيزل

عمان – نجحت كوادر اتحاد التايكواندو، والقائمون على استضافة بطولات آسيا الخمس، وبطولة الحسن الدولية، في نيل درجة الامتياز من حيث التنظيم والنتائج، وكانت الفوائد التي جناها الأردن كبيرة جدا.

ولعل أبرز النتائج الإيجابية هو حصول الاتحاد الأردني على تنظيم كأس الرئيس خلال العام المقبل 2020، في عمان، وهي أول بطولة مصنفة من عيار النجمتين، والتي ستكون فوائدها كبيرة على كافة اللاعبين المحليين، بتحقيق نقاط إضافية في تصنيف الاتحاد الدولي.

وبشكل عام، فقد نجحت الكوادر الأردنية في تقديم لوحات رائعة من الانتماء والإبداع، الذي أشاد به كل المتابعين من مندوبي الاتحادين الدولي والآسيوي، وهذا يمنح الأردن مستقبلا استضافة أكبر البطولات الدولية خلال العامين المقبلين.

ومن أبرز المكاسب الفنية كذلك، حصول لاعبين ولاعبات أردنيين على ميداليات غير مسبوقة، والاستمتاع بالعروض التي قدمها نجوم “فنون البومسي” في الدول المتقدمة.

جمهور كبير ونتائج

ومن المكاسب الكبيرة، التي تحققت الحضور الجماهيري الكبير لنزالات البطولة، والذي أغلبة من العائلات، والتي تابعت نزالات البطولة من الصباح وحتى المساء، وهذا يصب في مصلحة اللعبة من حيث توسيع القاعدة، وزيادة الاهتمام بنتائج المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، واستفادت العائلات كذلك من مشروع اتحاد اللعبة، والذي تمثل بمنح فرص لكافة الواعدين باجراء الاختبارات تحت اشراف مدربين مختصين للاستفادة منهم في المستقبل.

وحرص الجمهور على متابعة نزالات الأشبال والزهرات، وكانت دموع الفرح تنسكب على “وجنات” الأمهات وسط الزغاريد وصيحات الواعدين.

ونال منتخب الأشبال والزهرات 14 ميدالية ملونة في بطولة الحسن، منها 11 ذهبية عن طريق اللاعبين واللاعبات: ليث أبو ريان، زين الكباريتي، إسلام الشرقي، عمر مجدي، زيد درس، عمران العطار، مايا الخطي، فادية خرفان، وآية حسين، ملاك حياصات، جود الصقور.

وحققت اللاعبة ميساء نصار الميدالية الفضية، وحقق اللاعبان أحمد القريني وسيف أبو السعود ميداليتين برونزيتين.

وتوج لاعبو منتخب الناشئين والناشئات بعشر ميداليات ملونة بواسطة: فهد عمار وأحمد التميمي ورسيل شقيرات (ذهب)، ليث الرواشدة وسارة ابو الحاج ويارا ياسين وجود العجرمي وورد عزت ومحمد الشعلان (فضة)، فهد عبدالرزاق (برونزية).

وكان منتخبا الرجال والسيدات، قد نجحا في حصد المركز الأول في المجموع العام، حيث نال المنتخب النسوي ذهبيتين عن طريق بانا ضراغمة وجوليانا الصادق، وتوج منتخب الرجال بميداليتين ذهبيتين عن طريق حمزة قطان وأنس الصادق، وفاز صالح الشرباتي بالميدالية الفضية، ونال عبدالرحمن أبو السمن الميدالية البرونزية.

العساف يشيد بأداء المنتخبات

أشاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، بما قدمه اللاعبون واللاعبات ببطولات آسيا أو في بطولة الحسن الدولية، مبينا أن بطولة الحسن شهدت مشاركة لاعبين ولاعبات ينافسون لاعبينا في التصفيات الآسيوية، وكانت اللاعبة جوليانا الصادق قد نالت ذهبية وزن تحت 67 كغم في البطولة، بعد تغلبها في المباراة النهائية على بطلة آسيا والمصنفة 17 عالميا الأوزبكية نيجورا.

وتألق لاعب المنتخب الوطني حمزة قطان، ونال ذهبية وزن فوق 87 كغم، بعد الفوز في النهائي على الإيراني سجان مارداني (سادس التصنيف العالمي)، وهو ما يشكل إضافة مهمة لمسيرة قطان.

ونال لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي، فضية وزن تحت 80 كغم، بعد أن خسر المباراة النهائية أمام الأذري ميلاد بيجي (بطل العالم لآخر نسختين وحامل برونزية أولمبياد ريو)، وقدم أمامه مستوى لافتا، وكان قريبا من الفوز عليه، واستهل مشواره بالفوز على لاعب اوزبكستان نيكيتا (حامل ذهبية الألعاب الآسيوية الأخيرة).

وأبدى العساف، رضاه الكامل عن أداء لاعبي منتخبي الناشئين والناشئات والأشبال والزهرات ببطولة آسيا، حيث شكلت البطولة فرصة مهمة لهم لاكتساب المزيد من الخبرة، وبما يعزز من قوة مسيرة التايكواندو الأردنية في المستقبل.