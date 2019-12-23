نجاح كبير لاجتماع ما قبل إطلاق هاتف Huawei Mate 30 Pro.. وترقبٌ لإطلاقه في الأردن

بعد انتظار وترقب طويلين لمَلِك الهواتف الذكية Huawei Mate 30 Pro، وما إذا سيتم طرحه في السوق الأردني أم لا، نظمت هواوي الأردن اجتماعاً حول هذا الهاتف الاستثنائي يوم الأحد 22 كانون الأول الجاري، في مكاتبها ببوليفارد العبدلي في العاصمة عمّان.

شهد الاجتماع حضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية، والمؤثرين في مجال التكنولوجيا الذين كانوا متحمسين للتعرف على هاتف Huawei Mate 30 Pro، والاطلاع على أحدث التقنيات التي تقدمها هواوي والموجودة في هذا الجهاز الرائع.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من جيسي لان، رئيس أجهزة هواوي في المشرق العربي، والذي أعرب عن سعادته بأن وسائل الإعلام الأردنية ستتعرف أخيراً على ملِك الهواتف الذكية الجديد Mate 30 Pro Huawei الذي أثار ضجة كبيرة منذ كشف النقاب عنه. وتحدث السيد لان عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها هواوي خلال العام 2019، والخطط الجديدة للعام المقبل. وتطرق كذلك للحديث حول شحن هواوي لـ 200 مليون وحدة من هواتفها الذكية إلى الأسواق العالمية بحلول 22 تشرين الأول الماضي، لافتاً إلى أن إيرادات المبيعات للربع الثالث من العام الحالي بلغت 610.8 مليار يوان صيني (89.8 مليار دولار أمريكي)، منوهاً إلى أن 55٪ من هذه الإيرادات جاءت من مجموعة هواوي لأعمال المستهلك.

وبعد ذلك، استعرض فيصل الكردي، مدير التدريب في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك – الأردن أمام الحضور أبرز مواصفات هاتف Huawei Mate 30 Pro، لافتاً إلى أن استكشاف الحدود المرئية، والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، والقوة والسرعة التي لا حدود لها، والابتكارات التفاعلية، باتت جميعها بين يدي مستخدمي هذا الهاتف المذهل ليرحبوا بالمستقبل مع إمكانياته الجديدة.

يتمتع هاتف Huawei Mate 30 Pro بكاميرا رباعية تشمل كاميراSuperSensing 40 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية 40 ميجابكسل، وكاميرا الصور المقربة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا استشعار للعمق ثلاثية الأبعاد، والتي تسمح بالتقاط أروع الصور. أما الكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة ذات بعد بؤري يصل إلى f/2.0، لتمكن المستخدمين من التقاط أجمل صور السيلفي. ويعمل هذا الجهاز الرائع بمعالج Kirin 990، الرائد في تكنولوجيا الرقاقات الثورية، بما يحقق توازناً مثالياً بين الأداء العام وكفاءة الطاقة.

ويضم هاتف Huawei Mate 30 Pro بطارية استثنائية باستطاعة 4500 مللي أمبير، يمكن شحنها من 0% إلى 70% في أقل من 30 دقيقة عبر تقنية Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط. ويتمتع الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي العكسي التي أصبحت الآن أسرع بثلاث مرات عن سابقتها، بما يمنح المستخدمين إمكانية مشاركة طاقة البطارية مع الآخرين. ومع ميزة الإيماءات، أصبح بالإمكان إعادة التفكير باللمس والتحكم، حيث يمكن للمستخدمين التمرير للأسفل والأعلى، وأخذ “لقطة شاشة Shoot Screen” دون لمس الجهاز، وذلك عن طريق التحكم بالإيماءات المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الهاتف بمستشعر البصمات على الشاشة، والذي يعمل عبر لمسه على إلغاء قفل الشاشة في أقل من 0.3 ثانية، وخاصية فتح القفل ثلاثي الأبعاد عبر بصمة الوجه، والتي توفر أعلى مستويات الخصوصية والأمان، إلى جانب خاصية اللمس الجانبي المبتكر التي تشكّل مفتاحاً افتراضياً غير مرئي للتحكم في المكالمات والموسيقى والتقاط صور السيلفي. ومن أبرز مزايا الهاتف أيضاً قدرته على تسجيل فيديوهات بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات يبلغ 7680 إطاراً في الثانية، بما يضمن التقاط أدق التفاصيل بجودة عالية.

وبدوره، قدّم علي الزغول، مدير تطوير الأعمال في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك – الأردن للحضور عرضاً حول المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها (خدمات هواوي للأجهزة النقالة Huawei Mobile Services)، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين، لافتاً إلى أن هذه المنظومة المتناغمة نجحت حتى الآن بإتاحة 23 إمكانية جديدة لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات رفيعة المستوى بتكلفة منخفضة ووقت أقل.



ولفت الزغول إلى أنه تم تطوير منظومة Huawei Mobile Servicesالمتناغمة على مدى سنوات عديدة، وهي تشهد اليوم مزيداً من النمو على نطاقٍ واسع. فعلى سبيل المثال، تم استخدام متجر التطبيقات Huawei AppGallery كمنصةٍ للتطبيقات في الصين منذ أكثر من 8 سنوات؛ وقد تم إطلاقها عالمياً خلال شهر نيسان 2018. وينضم اليوم عدد كبير من المطورين إلى المنظومة، حيث يضيفون تطبيقاتهم إلى المتجر للسماح للمستخدمين حول العالم باختبار تجربةٍ محسنة وممتعة.

وأوضح أن هذه المنظومة المتناغمة ساعدت المطورين على تعزيز قدراتهم الابتكارية وتطبيق آلية الوصول عبر نقطةٍ واحدة والتوزيع العالمي الذكي لجميع المحطات الطرفية في السيناريوهات كافة. وتم تصميم هذه المنظومة المتناغمة بالاعتماد على تقنيات التوزيع الذكي والمدروس من هواوي، بهدف تعزيز تجربة المستخدمين من خلال ربطهم بالمحتوى الأنسب لكل لحظة من حياتهم اليومية. وبالنتيجة، تشهد هذه المنظومة المتناغمة نمواً سريعاً مع تسجيل ما يزيد عن 1,010,000 حساب للمطورين حول العالم وتوصيل 45,000 تطبيق بمنظومة Huawei Mobile Services المتناغمة منذ آب 2019. ولفت إلى أن هذه المنظومة ستقدم للمطورين مزيداً من الدعم عبر مجموعاتٍ متنوعة من الأدوات، بالإضافة إلى مشاركة المزيد من إمكانيات المنصة الأساسية، مما يتيح للمطورين الوصول بسرعة إلى المنظومة ومشاركة الموارد.

وتطرق الزغول خلال حديثه إلى متجر تطبيقات هواوي Huawei AppGallery الذي يستخدمه ما يزيد عن 390 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، لافتاً إلى أنه يتميز بطابعه المحلي والعالمي في الوقت نفسه، حيث يوفر توصيات ذكية للمستخدمين تبعاً للمواقع والدول التي يختارونها. وتشمل التوصيات الذكية التي يوفرها هذا التطبيق مجموعة واسعة من التطبيقات المحلية والمجاورة لموقع المستخدم، بالإضافة إلى أفضل النسخ المتاحة من كل تطبيق تبعاً لنموذج الهاتف الذكي المستخدم.

يشار إلى أن هاتف Mate 30 Pro Huawei الاستثنائي سيتوفر في الأردن قريباً، وسيكون متاحاً فقط عند الطلب.