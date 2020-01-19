نجاح كبير لفعاليتي الإطلاق الرسمي لهاتف “Huawei Mate 30 Pro”

عمان-بعد فتحها باب التسجيل عبر الإنترنت لمنح الأفراد فرصة اقتناء ملك الهواتف الذكية، نظمت هواوي الأردن فعاليتين مميزتين لإطلاق الجهاز الأكثر روعة Huawei Mate 30 Pro رسميا في السوق الأردني، وذلك بعد أن أقبل عدد كبير من الأفراد على تسجيل اهتمامهم بالجهاز. وأقيمت الفعاليتان يوم السبت 18 كانون الثاني (يناير) 2020، في كل من متجر تجربة هواوي بالعبدلي مول ومركز خدمة هواوي في الجاردنز، لمنح الجمهور إمكانية تجربة الهاتف بأنفسهم والتعرف على ميزاته غير المسبوقة عن قرب، إلى جانب شرائه مباشرة.

وخلال الفعاليتين قدم فريق هواوي تدريبا للجمهور بهدف اطلاعهم على أبرز مزايا الجهاز ومواصفاته، في حين تمت استضافة ثلاثة من خبراء التقنية المحليين؛ وهم سيزار آدم ضمن فعالية العبدلي مول، وأحمد القيسي وعبيدة أبو قويدر في فعالية الجاردنز، ليقدموا شرحا مفصلا عن هاتف Huawei Mate 30 Pro وكيفية تنزيل تطبيقاتهم المفضلة وتثبيتها على الجهاز عبر متجر هواوي للتطبيقات، معبرين عن إعجابهم الشديد بالهاتف، كما تحدثوا عن تجربتهم الشخصية باستخدامه والتي تميزت بالسلاسة الاستثنائية. وفي ضوء ذلك، أحب الحضور المزايا الرائعة لهاتف Huawei Mate 30 Pro والتي جعلته يستحق حمل لقب ملك الهواتف الذكية، ومن أبرزها إمكانيات التصوير الفائقة التي تنافس الكاميرات الاحترافية. ويأتي الهاتف الجديد بكاميرا رباعية تشمل كاميراSuperSensing 40 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية 40 ميجابكسل، وكاميرا الصور المقربة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا استشعار للعمق ثلاثية الأبعاد، والتي تسمح بالتقاط أروع الصور. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة ذات بعد بؤري يصل إلى f/2.0، لتمكن المستخدمين من التقاط أجمل صور السيلفي. في حين تمثل شاشة Huawei Horizon Display المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد، والتي تزود المستخدمين بتجربة فريدة.