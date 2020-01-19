نجاح كبير لفعاليتي الإطلاق الرسمي لهاتف Huawei Mate 30 Pro في الأردن بحضور نخبة خبراء التقنية المحليين

بعد فتحها باب التسجيل عبر الإنترنت لمنح الأفراد فرصة اقتناء مَلِك الهواتف الذكية، نظمت هواوي الأردن فعاليتين مميزتين لإطلاق الجهاز الأكثر روعة Huawei Mate 30 Pro رسميًا في السوق الأردني، وذلك بعد أن أقبل عدد كبير من الأفراد على تسجيل اهتمامهم بالجهاز. وأقيمت الفعاليتين يوم السبت 18 كانون الثاني 2020، في كل من متجر تجربة هواوي بالعبدلي مول ومركز خدمة هواوي في الجاردنز، لمنح الجمهور إمكانية تجربة الهاتف بأنفسهم والتعرف على ميزاته غير المسبوقة عن قرب، إلى جانب شرائه مباشرة.

وخلال الفعاليتين قدم فريق هواوي تدريبًا للجمهور بهدف اطلاعهم على أبرز مزايا الجهاز ومواصفاته، في حين تمت استضافة ثلاثة من خبراء التقنية المحليين؛ وهم سيزار آدم ضمن فعالية العبدلي مول، وأحمد القيسي وعبيدة أبو قويدر في فعالية الجاردنز، ليقدموا شرحاً مفصلًا عن هاتف Huawei Mate 30 Pro وكيفية تنزيل تطبيقاتهم المفضلة وتثبيتها على الجهاز عبر متجر هواوي للتطبيقات، معبرّين عن إعجابهم الشديد بالهاتف، كما تحدثوا عن تجربتهم الشخصية باستخدامه والتي تميزت بالسلاسة الاستثنائية. وفي ضوء ذلك، أحب الحضور المزايا الرائعة لهاتف Huawei Mate 30 Pro والتي جعلته يستحق حمل لقب مَلِك الهواتف الذكية، ومن أبرزها إمكانيات التصوير الفائقة التي تنافس الكاميرات الاحترافية.

ويأتي الهاتف الجديد بكاميرا رباعية تشمل كاميراSuperSensing 40 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية 40 ميجابكسل، وكاميرا الصور المقربة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا استشعار للعمق ثلاثية الأبعاد، والتي تسمح بالتقاط أروع الصور. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة ذات بعد بؤري يصل إلى f/2.0، لتمكن المستخدمين من التقاط أجمل صور السيلفي. في حين تُمثل شاشة Huawei Horizon Display المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد، والتي تزود المستخدمين بتجربة فريدة.

وفيما يخص مزايا الأمان القوية، يضم Huawei Mate 30 Pro مستشعر البصمات على الشاشة، والذي يعمل عبر لمسه على إلغاء قفل الشاشة في أقل من 0.3 ثانية، وخاصية فتح القفل ثلاثي الأبعاد عبر بصمة الوجه، إلى جانب خاصية اللمس الجانبي المبتكر التي تشكّل مفتاحاً افتراضيًا غير مرئي للتحكم في المكالمات والموسيقى والتقاط صور السيلفي. وإلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين التمرير للأسفل والأعلى، وأخذ “لقطة شاشة Shoot Screen” دون لمس الجهاز، وذلك عن طريق التحكم بالإيماءات المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتم دعم كل هذه المزايا وغيرها بمعالج Kirin 990 من هواوي، الرائد في تكنولوجيا الرقاقات الثورية، وبطارية استثنائية باستطاعة 4500 مللي أمبير، يمكن شحنها من 0% إلى 70% في أقل من 30 دقيقة عبر تقنية Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط، مما يحقق توازناً مثالياً بين الأداء العام وكفاءة الطاقة، ويوفر تجربة استخدام مريحة وسلسة.

كذلك، يأتي Huawei Mate 30 Pro بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية و8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي. ويعمل بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، كما يأتي دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

وبعد عرض مزايا هاتف Huawei Mate 30 Pro، أقبل عدد كبير من الحضور على شرائه مباشرة من المتجرين فور انتهاء الفعاليتين.

واليوم، يمكن للجميع اقتناء مَلِك الهواتف الذكية عبر زيارة مجموعة مختارة من متاجر منتجات هواوي، حيث سيتاح بسعر 699 ديناراً بلونيه الفضي الفضائي والأسود، إلى جانب باقة من الهدايا والخدمات المميزة، تشمل كفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر، و200 جيجابايت سعة تخزينية مجانية لعام كامل على سحابة هواوي (Huawei Mobile Cloud)، واشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في “Huawei Music”، وشاحن لاسلكي للسيارة فائق السرعة من هواوي (Huawei SuperCharge)، إلى جانب غطاء ذكي للحماية (Huawei Smart View Flip Cover).