نجداوي والظاهر والشمالي يتقدمون القائمة الأولية لـ”صقور الأردن”

خالد العميري



عمان – يباشر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة تدريباته اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيراته لخوض مواجهتي الهند ونيوزيلندا ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023 بكرة السلة.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قائمة أولية ضمت 18 لاعبا للمشاركة في التدريبات، وهم: فريدي إبراهيم، سامي بزيع، مالك كنعان، أمين أبو حواس، هاشم عباس، أحمد حمارشة، يوسف أبو وزنة، زيد عباس، أشرف الهندي، محمود الهزايمة، فادي قرمش، خالد الظاهر، كيدن نجداوي، يوسف العواملة، محمد الشمالي، محمد شاهر، إلى جانب لاعب الارتكاز أحمد الدويري والمجنس الأميركي دار تاكر، واللذان سيلتحقان بالمحطة الأخيرة من تحضيرات “الصقور”.

واندمج المنتخب الوطني وفرق مجموعته الثالثة مع منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبه، نيوزيلندا ولبنان والفلبين والسعودية والهند، حيث ستتنافس فرق المجموعتين الخامسة والسادسة على 6 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم، مع استثناء الفلبين واليابان لكونهما من الدول المستضيفة، إلى جانب أندونيسيا، التي ستكتفي بالاستضافة دون المشاركة.

وتنطلق منافسات النافذة الرابعة من التصفيات يوم 25 آب (أغسطس) الحالي، ويستقبل خلالها “صقور الأردن” نظيره المنتخب الهندي عند الساعة السابعة مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره النيوزيلندي يوم 29 من الشهر ذاته وتحديدا عند الساعة 10 صباحا في “اوكلاند ستي”.

ويقول المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في معرض رده على استفسارات “الغد”: “سنخضع اللاعبين لتدريبات صباحية ومسائية مكثفة، أمامنا نحو 20 يوما للتحضير، وسنعمل على إعادة حساسية التصويب للاعبين وتعزيز نسبهم السابقة، إلى جانب البناء على الخطط الدفاعية والهجومية والعمل على تعزيز مكتسبات بطولة آسيا”.

وتابع: “كان من المفترض أن تنطلق تدريباتنا أمس، لكن تم تأجيلها بسبب قيام مسؤولي الصالة بتشميع الأرضية ومعالجتها، بعد الانتهاء من استضافة بطولة غرب آسيا المجمعة بكرة الطاولة، معنويات اللاعبين مرتفعة للحفاظ على النسق التصاعدي للفريق ككل”.

وأشار الصوص إلى انتظارهم ردا من اللاعبين جوردان دسوقي ومحمود عمر خلال الساعات المقبلة، لبحث إمكانية التحاقهم في تدريبات المنتخب الوطني، لافتا إلى أن الدويري وتاكر سيشاركان في المحطة الأخيرة من التدريبات لارتباطهما مع فريقيهما الجديدين.

وفيما يتعلق بخوض المباريات الودية، يقول: “اعتذرت منتخبات البحرين واليابان والصين وإيران عن مواجهتنا، وننتظر ردا من أستراليا وكازاخستان، وفي حال تعذر مواجهة أيا من المنتخبين، فإننا سنقوم بعمل معسكر تدريبي في إحدى دول المنطقة أو دعوة فريق من الدول المجاورة لمواجهته في عمان”، مؤكدا أن القرار النهائي سيتضح في العاشر من الشهر الحالي.