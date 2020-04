نجل دالغليش يشكر جميع الذين اطمأنوا على صحة والده

لندن – أكد نجل اسطورة ليفربول الانجليزي كيني دالغليش بانه يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم التي تلقاها، استفسارا عن صحة والده الذي اصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الشمالي كشف ان دالغليش البالغ من العمر 69 عاما ادخل المستشفى الاربعاء الماضي لاصابته بالتهاب.

واضاف في بيان “”التزاما بالاجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص +كوفيد-19+ على رغم انه لم تظهر عليه سابقا أي عوارض للمرض. بشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض”.

وقال بول دالغليش نجل اسطورة ليفربول على حسابه على تويتر “لست في موقع الحديث نيابة عن الرجل المسن، يستطيع القيام بذلك بنفسه في الوقت المناسب”.

It’s not my place to comment on my old man, he can do that for himself in due course. Truly humbling messages from supporters of all teams. I’m sure we can all agree this is more important than football & that we are all united as blues to support the NHS. Stay safe everyone. ❤️

