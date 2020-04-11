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نجل دالغليش يشكر جميع الذين اطمأنوا على صحة والده

منذ 35 دقيقة

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لندن – أكد نجل اسطورة ليفربول الانجليزي كيني دالغليش بانه يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم التي تلقاها، استفسارا عن صحة والده الذي اصيب بفيروس كورونا المستجد.
وكان النادي الشمالي كشف ان دالغليش البالغ من العمر 69 عاما ادخل المستشفى الاربعاء الماضي لاصابته بالتهاب.
واضاف في بيان “”التزاما بالاجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص +كوفيد-19+ على رغم انه لم تظهر عليه سابقا أي عوارض للمرض. بشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض”.
وقال بول دالغليش نجل اسطورة ليفربول على حسابه على تويتر “لست في موقع الحديث نيابة عن الرجل المسن، يستطيع القيام بذلك بنفسه في الوقت المناسب”.

وتابع “اشعر بالامتنان لتلقي العديد من الرسائل من انصار الاندية الاخرى. اعتقد بان الجميع يتفق معي بان هذا (الوباء) اهم بكثير من رة القدم. ابقوا سالمين في منازلكم”.
اما كيلي كايتس ابنة دالغليش والمذيعة على شبكة “سكاي سبورتس” فشكرت انصار اللعبة على تمنياتهم بسلامة والدها وقالت “شكرا جزيلا لرسائل حبكم وانا اسفة جدا لعدم قدرتي على الرد عليها”.

وانضم حارس مرمى ليفربول البرازيلي اليسون بيكر الى قافلة الاشخاص الذين تمنوا الشفاء العاجل لدالغليش على تويتر “كل الحب من عائلة بيكر الى السير كيني دالغليش!!”.
وكان لسان حال مدافع الفريق السابق جيمي كاراغر مماثلا بقوله على تويتر ايضا “نأمل ان يتخلص كيني من الفيروس في اسرع وقت ممكن”.
واصدر نادي بلاكبيرن روفرز الذي قاده دالغليش مدربا الى احراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز العام 1995 بيانا جاء فيه “الجميع في نادي بلاكبيرن روفرز يود ارسال افضل تمنياته وحبه الى السير كيني دالغليش وعائلته”.

– (أ ف ب)

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