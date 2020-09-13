نجل شوماخر يقود سيارة والده التي فاز بها بلقبه السابع لبطولة العالم

موجيلو – قاد الألماني مايك شوماخر الأحد، في حلبة موجيلو الإيطالية، مقر سباق جائزة توسكانا الكبرى، حيث يحتفل فريق فيراري بسباق الجائزة الكبرى الألف له، سيارة الفيراري التي فاز بها والده مايكل في 2004 ببطولة العالم للمرة السابعة في مسيرته.

وفي موجيلو، وهي حلبة مملوكة لفيراري منذ العام 1988 وحيث أكمل والده، الذي لا يزال يتعافى من حادث التزلج الخطير الذي تعرض له في نهاية عام 2013، قطع مايك كيلومترات لا حصر لها من الاختبارات بسيارة فيراري F2004 التي فاز بها مايكل بسابع بطولة للعالم في مشواره.

ويتألق نجل “القيصر” في بطولة فورمولا 2، وهي فئة يحتل صدارتها بعد حصوله على المركز الخامس في الاختبار الذي أقيم يوم السبت في موجيللو، ثم المركز الرابع في سباق موجيللو الرئيسي، يوم الأحد في الحلبة الواقعة على بعد 35 كيلومترا شمال فلورنسا. – (إفي)