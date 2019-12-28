نجمات يخطفن الأنظار على السجادة الحمراء في 2019

ظهرت المطربة والممثلة الأمريكية ليدي جاجا بفستان أزرق سماوي بذيل طويل للغاية، كنوع من تخليد ذكرى الممثلة والمطربة الراحلة جودي جارلاند، في فيلم (مولد نجم) في 1954، حيث أكملت هذه الإطلالة بصبغ شعرها بنفس اللون.

كاثرين، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام، ظهرت بإطلالة بسيطة وجذابة بفستان أبيض كلاسيكي طويل وكتف عاري.

مدريد- مع دخول عام 2019 أمتاره الأخيرة، شهد هذا العام العديد من الإطلالات التي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء للفعاليات المختلفة، بداية من جائزة الجولدن جلوب، مرورا بجوائز جويا، حتى الوصول إلى حفل جوائز إيمي.

وفي كال عام تحاول النجمات مفاجئة وإبهار المتابعين بـ”إطلالات” مختلفة، وفقا لأهمية الحدث، تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام لفترات طويلة.

جائزة الجولدن الجلوب: يعتبر حفل الجولدن الجلوب بمثابة شرارة انطلاق موسم الجوائز الأرفع شأنا في العالم، لاسيما وأنه يبدأ بعد بداية العام الجديد بقليل، حيث جرت العادة في هذا الحفل الكبير أن يخطف أنظار عدسات المصورين والمتابعين، ليس فقط بسبب شهرة الأسماء التي تطأ سجادته الحمراء، ولكن أيضا بسبب المنافسة في الإبهار بالإطلالات المختلفة.

إحدى هؤلاء النجمات التي فاجئت الجميع في حفل 2019، كانت الممثلة جوليا روبرتس، التي ظهرت بـ”مظهر” مبتكر يجمع بين فستان طويل عاري الكتفين وبذيل طويل، ومن تحته سروال أسود.

كعادتها في خطف الأنظار بإطلالتها المثيرة والغريبة في بعض الأحيان، ظهرت المطربة والممثلة الأمريكية ليدي جاجا بفستان أزرق سماوي بذيل طويل للغاية، كنوع من تخليد ذكرى الممثلة والمطربة الراحلة جودي جارلاند، في فيلم (مولد نجم) في 1954، حيث أكملت هذه الإطلالة بصبغ شعرها بنفس اللون.

أما عارضة الأزياء إيرينا شايك فراهنت على ارتداء فستان ذهبي رائع من تصميم فيرزاتشي، بصدر واسع مكشوف، وفتحة حتى أعلى الفخذ الأيسر.

جويا: كان أيضا لمهرجان الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية (جويا) نصيب من الإطلالات التي كانت حديث الجميع.

ومن بين الإطلالات التي نالت قدرا كبيرا من الحديث، التي ظهرت بها المطربة روساليا، الوحيدة التي تجرأت بفستان أسود كيمونو فوق الركبة من تصميم خوان فيدال.

وكعادتها خطفت إحدى نجمات هوليوود بينلوبي كروز الأنظار بجمالها وبساطتها، حيث ارتدت فستان طويل رمادي اللون بظهر مكشوف.

بافتا: اعتاد حفل جوائز جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام والتليفزيون(بافتا) أن يأخذ حيزا ليس بالقليل من حيث الاهتمام، نظرا لكونه الحدث الأهم في السينما البريطانية.

شهد مهرجان (البافتا) هذا العام مشاركة استثنائية لكاثرين، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وجذابة بفستان أبيض كلاسيكي طويل وكتف عاري.

الأوسكار: لا شك في أن حفل جوائز الأوسكار هو الحدث الأبرز سنويا في عالم السينما، ويتبارى النجوم في الظهور على سجادته الحمراء بشكل يجعلهم حديث المتابعين ووسائل الإعلام لفترات طويلة.

ظهرت النجمة تشارليز ثيرون بإطلاله خطفت بها الأنظار، ليست فقط بفستانها الأزرق السماوي الطويل ذو الظهر العاري تماما من تصميم (ديور)، ولكن أيضا بسبب شعرها القصير الذي غيرت لونه من الأشقر للأسود.

جوائز الإيمي: تعتبر السجادة الحمراء لحفل جوائز (الإيمي) هي آخر الأحداث الفنية الهامة في العام، حيث تجمع أفضل ممثلي التليفزيون.

يقال دائما إن اللونين الأحمر والوردي لا يجتمعان، إلا أن الممثلة والمغنية الأمريكية ماندي مور أثبتت العكس، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان مثير ذو صدر مكشوف وردي اللون وتنورة حمراء طويلة بفتحة طويلة حتى أعلى الفخذ الأيسر.

أما الممثلة الشابة زيندايا فراهنت على الشعر الأحمر الطويل، وفتسان أخضر شفاف من الأعلى بدون كتفين. (إفي)