نجمة الموسيقى يارا تعرض سماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة المتاحة للطلب المسبق في الأردن

عمّان، آب 2021: تعاونت هواوي مرة أخرى مع نجمة البوب اللبنانية يارا من خلال سماعة الأذن المفتوحة التي تأتي بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة وتوفر صوتًا بجودة الاستوديو مع راحة ارتداء تشبه الهواء؛HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة.

وأعربت النجمة يارا عن إعجابها بالتصميم والصوت وراحة الارتداء لسماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة، واختارتها لتصبح رفيقها اليومي في أوقات الفراغ والعمل والتواصل. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها العلامة التجارية التكنولوجية الشهيرة هواوي مع يارا لتقديم إصدار مفاجئ لجميع المعجبين. لقد عملوا معًا على إصدار أغنية في نيسان، والذي ظهرت فيه سماعات HUAWEI FreeBuds 4i.

حققت يارا نجاحًا بعد فوزها في مسابقة LBC الموسيقية “كأس النجوم” عام 1998 بأداء أغنية “أوعدك”. منذ عام 2004، أصدرت خمسة ألبومات ذات شعبية كبيرة بما في ذلك؛ “توصي فيي” و”لآلئ خليجية”. وقاعدة جمهورها تنمو منذ ذلك الوقت.

تأتي أحدث سماعات أذن من هواوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 مزودة بوحدة مضغوطة مقاس 14.3 مم مطورة بالكامل مع نطاق تردد واسع يصل إلى 40 كيلوهرتز، مما يوفر لك صوتًا عميقًا مثيرًا للإعجاب وحريريًا بثلاثة أضعاف، وواضح مع تفاصيل غنية لكل لحن. هذه السماعات تتميز بتقنية إلغاء ضوضاء الميكروفون المزدوج لتقديم أداء محسّن لإلغاء الضوضاء، حيث تلتقط الميكروفونات الضوضاء المحيطة بك بدقة أكبر بكثير.

تحتوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 على ميزات ذكية وشخصية رائعة مثل الاتصال بجهازين وعناصر تحكم شخصية ذكية، حيث يمكنك بسهولة إلغاء الضوضاء النشطة وضبط مستوى الصوت والرد على المكالمات والضغط على تشغيل وتبديل الأغاني مباشرة من السماعة، مع تمرير بسيط، النقر المزدوج، الضغط لفترة طويلة على الضوابط التي تعمل باللمس! كما أنها متوافقة مع جميع الهواتف الذكية في السوق وجميع أنظمة التشغيل.

تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4 في الأردن للطلب المسبق حتى 29 آب الجاري باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات. يمكنك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/.