نجمة الواقع كيم كرداشيان تصدم متابعيها بقرار مفاجئ

عمّان-الغد– كشفت ممثلة تلفزيون الواقع، كيم كرداشيان، عن قرار اتخذته ينص على أن البرنامج التلفزيوني الخاص بــ “عائلة كارداشيان” الذي يعرض منذ 14 عاما سيتوقف.

وأعلنت كرداشيان لمتابعيها عبر صفحتها على “إنستغرام”: “بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ”كيب أب ويز ذا كرداشيانز”.

وأخبرت معجبيها أن البرنامج التلفزيوني، الذي يضم أيضا شقيقتيها كلوي وكورتني، وكذلك كايلي جينر وشقيقتها كيندال، سينتهي بثه في عام 2021.



كتبت كيم: “إلى معجبينا المذهلين – بقلوب ثقيلة اتخذنا القرار الصعب كعائلة لنقول وداعا لمواكبة عائلة كرداشيان.. بعد 14 عاما، و20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من العروض العرضية، نحن ممتنون جدًا لكم جميعًا، لكل الذين شاهدونا طوال هذه السنوات – خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، السعادة، والدموع، وكثرة العلاقات والأطفال”.

وشكرت كرداشيان جميع من ساهم في العمل معها، وجميع من شاهدها ودعمها، مضيفة أن هذا العمل غير حياتها المهنية وحياتها وحياة عائلتها بشكل كلي.

وأوضحت أن “الموسم الأخير سيبث مطلع العام المقبل 2021″، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.



وعرض البرنامج لأول مرة في أكتوبر 2007، وأصبح لاحقا واحد من أطول المسلسلات التلفزيونية الواقعية.