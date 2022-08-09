نجمة تحلق شعرها وحاجبيها بالكامل في بث مباشر لهذا السبب

فاجأت النجمة الاميركية دوجا كات متابعيها على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام بإقدامها على حلق شعرها وحاجبيها بالكامل.

وأطلت دوجا من خلال بث مباشر ظهرت فيه وهي تحلق شعرها وحاجبيها بالكامل، وعن السبب قالت: لقد رأيتموني يا أصدقاء بشعري الطبيعي. لقد مررت بفترة كان يتساقط فيها شعري، كنت أعالجه.

وأضافت:”بمرحلة معينة، كان شعري طبيعياً، ولم أُظهره لأنني لم أشعر برغبة في ذلك، إنه مجرد كابوس مروع، يا رفاق. لقد تجاوزت الأمر.

وأكملت: يمكنني الآن السباحة، وهو أمر مهم بالنسبة لي لأنني أحب ركوب الأمواج. ويمكنني ممارسة التمارين الرياضية، ويمكنني ممارسة التدريبات الشاقة الحقيقية.

وختمت بالقول: أنا سعيدة لأن رأسي يبدو جيداً وجميلاً. كنت خائفة من شكله بدون شعر. -وكالات

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