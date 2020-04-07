نجم التايكواندو أبو غوش يقهر الإصابات ويواصل التحديات لإنجاز جديد

خالد المنيزل

عمان – طاردت الإصابات اللاعب الأولمبي أحمد أبو غوش في كثير من المحطات المهمة، فقد كانت أخطرها الابتعاد لمدة عام ونصف عن الملاعب، في بدايات حياته الرياضية، بعد ان نال لقب بطولة العالم للناشئين العام 2013، لكنه قاوم بشدة واستطاع قهر التحديات والعودة لحلبات التايكواندو، والفوز بلقب بطولة المملكة، وأخذ يخطف الألقاب تباعا حتى نال ذهبية الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016.

ويعد ذلك اهم انجاز أردني في تاريح الرياضة الأردنية، وأصبح اللاعب محط انظار الشعب الأردني بالكامل، وأملهم بتكرار الإنجاز والتاهل لأولمبياد طوكيو.

لكن لعنة الإصابات لازمت البطل الأولمبي أحمد أبو غوش خلال العام الماضي، وزادت حدتها قبل التوجه إلى الجولة الرابعة والأخيرة من بطولات الجائزة الكبرى، التي قيمت في العاصمة الروسية موسكو خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وهي البطولة الأهم والتي بلغت نقاطها 80 نقطة، وجعلته يتراجع للمركز السابع وفقد فرصة التأهل المباشرة.

ويقول المدرب فارس العساف ان اللاعب ابو غوش يملك إراده فولاذية، وتصميما كبيرا لتحقيق هدفه وهذه الصفة ايجابية لدى اللاعب الذي يتمتع بهمه عالية وإصرار منقطع النظير، وإذا قال فعل.

ويصفه المقربون منه انه لاعب غريب الأطوار، لكنه يصل الى هدفه بأقصر الطرق.

وها هو اللاعب أحمد ابو غوش يعود للتدريب في معسكر موسكو، ويتحسن بسرعة من اجل العودة الى المنافسات وحلبات التايكواندو، ولعل تأجيل التصفيات الآسيوية الى نهاية العام الحالي، قدم خدمة للاعب الطموح للمنافسة بقوة على احدى البطاقات الآسيوية وتكرار انجازه الذي حققه خلال العام 2016.

إصابة وعملية

وكان اللاعب أحمد أبو غوش قد تلقى إصابة جديدة خلال مشاركته في بطولة فلسطين الدولية العام الماضي، ولم يستطع إكمال البطولة نظرا لتفاقم الإصابة، الأمر الذي استدعى نقله إلى عمان مباشرة وعرضه على أطباء مختصين لتقييم الإصابات.

وبعد الكشف الطبي الدقيق تبين أن أبو غوش يعاني من إصابتين، الأولى بالرباط الصليبي بالقدم اليمنى، والثانية بغضروف القدم اليسرى، وهذا الأمر استدعى من اتحاد اللعبة أخذ كافة التدابير اللازمة من اجل متابعة إصابته، والوقوف على أدق التفاصيل قبل اتخاذ القرار الصعب والنهائي بشأن مستقبله.

وعمل اداريو مركز الاعداد الأولمبي واتحاد اللعبة، جاهدين لعرض إصابة البطل الأولمبي أحمد أبو غوش على أكثر من طبيب مختص بالإصابات الرياضية، ومن ثم تشخيص الحالة، وارساله الى مركز العلاج الطبيعي الدولي “اسبيتار” الموجود في قطر للوقوف على حالتة، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه، وتكللت العملية التي أجراها اللاعب أحمد أبو غوش بنفس المركز، للغضروف في منطقة الركبة بالنجاح.

وقال أبو غوش في منشور له على حسابه في “فيسبوك”: انا على ثقة بالله، بأنه لا يمكن إيقاف طموحي أبدا ، وسأعود أقوى بإذن الله، وأنافس بقوة على احدى البطاقات الآسيوية مع نهاية العام الحالي، وهو نفس سيناريو بلوغي أولمبياد ريو 2016.

إصابات وبطولات

ويقول ابو غوش أنه منذ الصغر يحب المشاركة في البطولات، وليس فقط للحصول على الميداليات، لعشقه لرياضة التايكواندو، ولم يوقفه عن المشاركة سوى الإصابات.

وأوضح: أن الغياب عن البطولات ليس جديدا عليه، فقد تغيب لمدة عامين قبل المشاركة الأولمبية بسبب الإصابات، حيث أجريت له عملية جراحية العام 2013، وتوقف لمدة عام بعد أن خضع لعمليتي قطع رباط صليبي في الركبتين اليمنى واليسرى، وهي أصعب بكثير من عملية الغضروف، وبعد هذه العمليات نال ذهبية الأولمبياد.

وتكرر نفس الحال في العام 2014، وعاد في بداية العام 2015 للتدريب والمشاركات الخارجية، ونال لقب بطولة المملكه في وزنه، وشارك في التصفيات الآسيوية ونال بطاقة التأهل لأولمبياد ريو، وتوجها بالحصول على ذهبية ريو في العام 2016، وتواصلت إصابات ابو غوش، في العام 2018، بعد ان اصيب بكسر في أحد أضلع القفص الصدري، في مركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية وتعافى منه، وبين ان ما حدث معه العام الحالي كان شيئا بسيطا بالنسبة لإصابات الماضي، وهو قادر على تجاوزه والوصول لهدفه ان شاء الله.