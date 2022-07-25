نجم الدوري الإسباني بديل لليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية ضم بايرن ميونخ للمهاجم الإسباني، راؤول دي توماس، مهاجم نادي إسبانيول.

ويبحث النادي البافاري حاليًا على مهاجم في السوق من أجل ضمه كبديل للنجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي ،الذي رحل عن الفريق متجهًا لنادي برشلونة مقابل 50 مليون يورو في الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة “آرا” الكتالونية، فإن البايرن قد وضع أعينه على ضم دي توماس من إسبانيول في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة أن العملاق البافاري سيستغل الأموال التي تحصل عليها من برشلونة في صفقة ليفاندوفسكي لضم مهاجم إسبانيول.

وعلى الرغم من ذلك، فإن النادي الألماني لم يقدم عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن، حيث أن اللاعب انضم لمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

وكان دي توماس واحد من أبرز المهاجمين الذي ظهروا بأداء قوي خلال الموسم الماضي من الدوري الإسباني، حيث أنه نجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 3 أخرين خلال مسيرته مع النادي الكتالوني في الموسم الماضي.