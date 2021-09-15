نجم الفيصلي العرسان “مخنوق”

عمان – أبلغ نجم فريق الفيصلي لكرة القدم أحمد العرسان، أنه يشعر بحالة من الضيق، نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها ناديه، إلى جانب تعرضه لحالة من التنمر من عدد من الجماهير، نتيجة تراجع اداء ونتائج الفريق.

وتسبب حالة الضيق التي يشعر بها اللاعب، في محاولة الاعتذار عن المشاركة في تدريب أول من أمس، قبل أن ينجح الجهازان الفني والإداري بإقناعه بالمشاركة في التمرين، ومحاولة تجاوز حالة الضيق التي يشعر بها.

والتقى مسؤولو النادي مع العرسان، وابلغوه بضرورة تجاوز الانتقادات، وما يحصل من تنمر ربما يكون أمرا اعتياديا، في ظل جماهيرية النادي واللاعب.

العرسان الذي أبلغ النادي قبيل انطلاق التدريب بانه “مخنوق” مما يجري، عاد واقتنع بما تحدث به مسؤولو النادي، وبالتالي العودة للمشاركة في التمرين بمعنويات عالية، املا في نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.

ويعتبر العرسان حاليا، أحد المع نجوم الكرة الأردنية، ما يجعله دائما تحت دائرة الضوء والرصد، وهو أمر طبيعي في عالم النجومية.

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