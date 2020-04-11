نجم الفيصلي حداد يطرح فكرة التنازل عن جزء من المستحقات لدعم الأندية

خالد الخطاطبة

عمان – طرح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الفيصلي إحسان حداد، فكرة تنازل اللاعبين عن جزء من مستحقاتهم المالية في هذه المرحلة، كخطوة تهدف إلى دعم الأندية التي تعيش أزمة مالية كبيرة، تفاقمت بشكل لافت عقب الإجراءات التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار حداد إلى أن الأوضاع الحالية التي توصف بالاستثنائية والصعبة، تتطلب تضحيات من الجميع، في سبيل الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، مقترحا أن يقوم اللاعبون بإعلان تنازلهم عن جزء من المستحقات لدعم صناديق الأندية التي تحتاج في هذه المرحلة إلى دعم الجميع.

وكشف لاعب النادي الفيصلي في تصريح لـ”الغد” عن تفاؤله بامكانية زوال غمامة فيروس كورونا في القريب العاجل، في ظل الإجراءات الحكومية الفاعلة، للحد من انتشار هذا الفيروس، وبالتالي اختصار الطريق للعودة إلى حياة طبيعية.

وأشار لاعب منتخب “النشامى” أن الأردن نجح بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود كبيرة للحكومة والجيش العربي والأجهزة الأمنية، في تجاوز مرحلة صعبة، متمنيا على المواطن ضرورة الالتزام بشكل أكبر بتعليمات الحكومة والجهات المعنية للخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت.

وقال اللاعب: “قطعنا شوطا جيدا في طريق التعافي، ولكن ذلك يستدعي حذرا والتزاما أكبر، كون هذا الفيروس يعتبر من الفيروسات الخادعة التي لا يعرف الإنسان عنها الشيء الكثير، ونخشى أن يفاجئنا هذا المرض لاحقا، وبالتالي علينا أخذ الاحتياطات من خلال الالتزام بتعليمات الحكومة، وأن الالتزام هو خط الدفاع الأول والانجع ضد كورونا”.

وفيما يتعلق برؤيته حول الموسم الكروي الحالي الذي توقف بسبب ظروف فيروس كورونا، قال حداد: “أنا ضد اقتراح الغاء الدوري، وضد اقامته من مرحلة واحدة، وأعتقد أن الخيار الأفضل هو استكمال الدوري بشكل طبيعي، مع عدم الممانعة في ضغط المباريات، والغاء فترة الاستراحة بين مرحلتي الذهاب والاياب”.

وفيما يتعلق بجاهزيته البدنية والفنية كلاعب في ظل ظروف الحظر وغياب التدريبات قال حداد: “حالي كحال زملائي اللاعبين، نحرص على الالتزام بالتدريبات المنزلية، رغم الشعور بالمملل في بعض الاحيان نتيجة هذه الظروف غير الاعتيادية”.

وأضاف: “أنا لاعب محترف، وبالتالي أحرص على التدريبات الفردية اليومية في المنزل، كما أحرص على استخدام الدراجة الهوائية حول المنزل، للحفاظ على اللياقة وقوة العضلات إلى جانب العديد من التمارين التي التزم فيها لحين انفراج الأزمة والعودة لتدريبات المستطيل الأخضر التي اشتقنا لها كثيرا”.

وتمنى حداد في نهاية حديثه، أن يحفظ الله الأردن ملكا وشعبا، ويساعده على تجاوز هذه الأزمة، ويساعد أيضا الانسانية على مكافحة هذه الجائحة، مشددا على أن وعي المواطن هو الخيار الأقوى لدحر فيروس كورونا.