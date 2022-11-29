نجم تركي: أغار من بوراك وأجده وسيما

نشرت وسائل إعلام تركية تفاصيل مقابلة مع الممثل التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو .

وقالت أن أحد الصحفيين سأل كان عن مسلسله “القضاء”، إلا أنه توجه بنصيحة للصحفي بأن يجد سؤالا مبتكرا، فردّ الأخير بسؤال مُفاجئ بالقول: “لنجد فوراً ، هل تغار من بوراك أوزجيفيت ؟”.

وأضافت أن رد أوغلو جاء بطريقة مفاجئة وغير مستفزة، إذ قال: “انا مجنون بـ بوراك، أجده وسيما وناجحا، أتمنى ان أصبح مثله تماماً”.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للنجم التركي بوراك أوزجيفيت برفقة تمثاله الشمعي، وقد نال ذلك إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا إلى أن التمثال يشبهه إلى حدّ كبير .

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