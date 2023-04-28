نجم عربي وحيد بقائمة أفضل 11 لاعبا في العالم

بعد أسابيع من استطلاع رأي نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية (Marca)، صدرت نتائج تصويت اختيار 11 لاعبا اعتبروا -بحسب المستطلعة آراؤهم- الأفضل في العالم حاليا.

وكانت هناك منافسة شديدة بين عدد من اللاعبين على كل مركز من المراكز ووصل اثنان إلى التصفيات النهائية لكل مركز.

واعتمدت التشكيلة على نظام لعب 4-4-2:

البداية مع حراسة المرمى، إذ تفوق البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد (63% من الأصوات) بفارق كبير على الألماني أندريه تير-شتيغن حارس برشلونة (37%).

والظهير الأيسر كان من نصيب الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ (84% من الأصوات) بتفوقه على البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان (16%).

ومركز الظهير الأيمن ذهب للنجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (62% من الأصوات) بتفوقه على الإنجليزي ريس جيمس لاعب تشلسي (38%).

أما مركزا قلبي الدفاع، فذهبا إلى البرازيلي إيدر ميليتاو لاعب الريال (68%) والأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب البرسا (79%) اللذين تفوقا على البرتغالي روبن دياز (21%) والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول (32%).

وفي خط الوسط، جاء البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي (79%) والكرواتي لوكا مودريتش (85%) وتفوقا على الإنجليزي جود بيلنغهام لاعب دورتموند (21%) والألماني توني كروس لاعب “الملكي” (15%).

وفي مركز الجناح الأيمن تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان (76%) على الإنجليزي ماركوس راشفورد (24%)، وفي الجناح الأيسر تفوق البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الميرينغي (70%) على البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب السيتي (30%).

ولم تكن هناك أي مفاجأة في خط الهجوم، إذ اكتسح الفرنسي كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان (85%) والنرويجي إيرلينغ هالاند (92%) وتفوقا بفارق كبير على الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد (15%) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة (8%).

وشارك أكثر من 170 ألف شخص في الاستطلاع بحسب الصحيفة الإسبانية.