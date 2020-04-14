نجم كرة السلة وستبروك يتبرع بـ 650 جهاز كمبيوتر للأطفال

لوس انجليس – تبرع نجم هيوستن روكتس وأحد أفضل هدافي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين راسل وستبروك بـ 650 جهاز كمبيوتر للأطفال المحتاجين، وذلك في ظل إقفال المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعاونت مؤسسة “واي نات؟” الخيرية التي أسسها وستبروك مع شركة “كومب-يو-دوبت” غير الربحية لتأمين أجهزة كمبيوتر للأطفال الذين ليس باستطاعتهم الحصول عليها.

وقال كولين ديمبسي من “كومب-يو-دوبت” أن “الهدية السخية من مؤسسة +راسل وستبروك واي نات؟+ ستسمح لنا بزيادة مخزوننا بشكل كبير وضمان قدرتنا على الاستمرار في سد الفجوة لعائلات هيوستن الأكثر احتياجا”.

وتابع “يفتقر واحد من كل 3 طلاب محرومين اقتصاديا في منطقة هيوستن الى إمكانية الحصول على جهاز كمبيوتر في المنزل. ومع انتشار +كوفيد-19+ وإغلاق المدارس، هناك حاجة فورية الى إيصال المزيد من أجهزة الكمبيوتر للطلاب والأسر غير القادرين على الوصول اليها”.

وتبرعت “كومب-يو-دوبت” بقرابة ألف جهاز كمبيوتر للعائلات في هيوستن منذ 18 آذار/مارس، على أن تدرج العائلات أسماءها في قرعة للحصول على جهاز.

وقال مكتب عمدة هيوستن سيلفستر تورنر أن 83 بالمئة من الطلاب الذين حصلوا على أجهزة كمبيوتر، يعيشون في أسر تكسب أقل من 35 ألف دولار سنويا.

ونشط الكثير من لاعبي الدوري في تقديم المساعدة لمجتمعاتهم في ظل الأزمة التي فرضها فيروس “كوفيد-19” في البلاد حيث سُجِلت مساء الإثنين 1509 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الضحايا في الولايات المتحدة الى 23,529 ألفا من أصل قرابة 590 ألف إصابة (الأعلى عالميا في الوفيات والإصابات).

وعلى غرار غالبية الأحداث والبطولات الرياضية حول العالم، أدى فيروس “كوفيد-19” الى توقف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ 11 آذار/مارس، بعد اكتشاف اصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بالفيروس.– (أ ف ب)