نجم منتخب غانا ضمن مفقودي الزلزال في تركيا

تبحث فرق الإنقاذ تحت الأنقاض عن الغاني كريستيان آتسو، لاعب نادي “هاتاي سبور” التركي، وعدد من زملائه المفقودين تحت ركام المباني بعد نكبة الزلزال الذي ضرب تركيا، صباح اليوم الإثنين.

نجم غانا الذي سبق له اللعب مع ناديي تشلسي ونيوكاسل الإنجليزيين، حوصر في الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وتشير تقارير إلى أنه وعددا من زملائه في الفريق، لم يتم التواصل معهم حتى الآن.

من هؤلاء المفقودين المدير الرياضي لـ”هاتاي سبور” تانر سافوت، بينما تم إخراج لاعبين وأعضاء آخرين من الجهاز الفني من تحت الأنقاض في عملية إنقاذ دراماتيكية.

انضم آتسو (31 عاما) إلى النادي التركي، قادما من “الرائد” السعودي الصيف الماضي.

رسميا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلوغ حصيلة ضحايا الزلزال 912 قتيلا، مؤكدا أن الأولوية القصوى لفرق التدخل تتركز في إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.