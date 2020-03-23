نجوم التايكواندو يرفعون شعار “العبور إلى طوكيو”

خالد المنيزل

عمان – رفع نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، المتواجدين في معسكر تدريبي بمدينة سامارا الروسية، شعار “العبور إلى طوكيو”، مبينين انهم يواصلون التدريب بروح معنوية عالية وتركيز كبير، من اجل العودة من هناك وهم على أتم الجاهزية للمنافسة بقوة على نيل البطاقات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقرر اقامتها في عمان خلال حزيران (يونيو) المقبل.

وأكد المدير الفني للمنتخب فارس العساف ان كافة اللاعبين واللاعبات يقبلون على التدريب بروح معنوية عالية، وفق إجراءات صحية احترازية مشددة، بعد تمديد المعسكر إلى نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل، وأضاف ان المستوى الفني للاعبين واللاعبات في تصاعد مستمر، خاصة ان التدريبات تقام على وجبتين صباحية ومسائية.

وأضاف العساف أن اللاعب الأولمبي أحمد أبو غوش يتدرب بشكل ايجابي ويتطور مستواه بشكل تدريجي.

وطمأن العساف الجميع بأن كافة اللاعبين واللاعبات بخير، مبينا ان هناك التزاما كاملا، بمواعيد التدريب وعدم الخروج من الفندق بعد الانتهاء من الجرعات التدريبية.

وأشاد لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو بالتجهيزات المتوفرة بمركز الاعداد الأولمبي في روسيا، والذي يتواجد فيه كافة لاعبي المنتخب الوطني الروسي للتايكواندو.

وتمنى لاعبو منتخب التايكواندو المتواجدين بالمعسكر أن يزول الخطر عن أبناء الوطن جميعا، مطالبين إسرة التايكواندو العمل بروح الفريق الواحد والالتتزام التام بالتعليمات، وممارسة التايكواندو في البيوت ونشر ثقافة “إلعب تكسب”.

ووجهت اللاعبتان جوليانا الصادق ونتالي الحميدي رسالة إلى الرياضيين، بالمحافظة على اللياقة العامة وممارسة النشاط الرياضي داخل المنازل، وبينتا انهما جاهزتان للمنافسة بقوة على بطاقات آسيا، وانهما تتمتعان بمستوى فني متطور، من خلال التدريبات المكثفة والنزالات التنافسية مع لاعبات روسيا، وانهن تواقات للظهور بقوة أمام الجمهور الأردني في تصفيات آسيا، بعد زوال خطر فيروس كورونا.



ويشارك في معسكر روسيا اللاعبون واللاعبات: أحمد أبو غوش، زيد مصطفى، زيد الحلواني، صالح الشرباتي، حمزه قطان، أنس الصادق، جوليانا الصادق، نتالي الحميدي.

وينتظر ان يشارك في التصفيات المؤهلة 120 لاعباً ولاعبة، بمعدل 16 لاعبا ولاعبة في كل وزن من الأوزان الرسمية، ويتأهل من خلال تصفيات قارة آسيا 16 لاعبا ولاعبة في ثمانية أوزان مناصفة بين الجنسين، حيث سيتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد مباشرة.

وسيمثل الأردن في التصفيات لاعبان ولاعبتان، سيتم اختيارهم بعناية من قبل اتحاد اللعبة بالتشاور مع الجهاز الفني المكون من المستشار علي الأسمر والمدربين فارس العساف ونبيل طلال.

متابعة يومية

من جانبه بين الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أنه على تواصل دائم مع الجهاز الفني والتدريبي بشكل يومي، لمعرفة سير فعاليات المعسكر التدريبي في روسيا، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف العبداللات ان أكثر اللاعبين تطورا هو اللاعب أحمد ابو غوش، الذي يتدرب بروح معنوية عالية، مبينا انه في طور التحسن التدريجي، اما بقية اللاعبين فهم يلعبون مباريات دورية مع اللاعبين الروس في كافة الأوزان.

من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب فارس العساف، ان التواصل مع الاتحاد مستمر لمعرفة كافة المستجدات بشأن استمرار المعسكر، وأضاف ان السفارة الأردنية في روسيا على تواصل دائم معنا، وتضع كافة امكاناتها بتصرف المنتخب الوطني، وأن السفارة جاهزة لتوفير كل متطلبات المنتخب هناك.