نجوم التايكواندو يظهرون في بطولة لبنان الدولية

عمان – الغد – يظهر اليوم الأحد، نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، المكون من: جوليانا الصادق وزيد مصطفى وزيد الحلواني وبانا ضراغمة وسهام الحمود، في بطولة لبنان الدولية التي تقام في مجمع نهاد نوفل بذوق مخايل، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ويشارك في البطولة المصنفة من عيار النجمة الواحدة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 24 دولة هي: الأردن، إيطاليا، البحرين، ساحل العاج، سورية، سويسرا، العراق، فلسطين، قطر، كازاخستان، مصر، الولايات المتحدة الأميركية، اليونان، تركيا، غانا، إيران، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، صربيا، فنزويلا، طاجاكستان ولبنان.

وذكر المدير الفني للمنتخب فارس العساف، أن الهدف من المشاركة في البطولة للحلواني وضراغمة والحمود، هو تحسين رصيدهم النقطي، بينما مشاركة اللاعبين جوليانا الصادق وزيد مصطفى تأتي ضمن التحضيرات للظهور في الجولة الثانية من بطولة الجائزة الكبرى (جراند بري)، المصنفة من عيار الأربع نجوم، والتي تقام في مدينة تشيبا اليابانية خلال الفترة من 12-16 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يمثل الأردن فيها خمسة لاعبين هم: أحمد أبو غوش وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي وأنس الصادق وزيد مصطفي، بينما يغيب عن البطولة اللاعب حمزة قطان الذي أصيب بكسر في يده خلال التدريبات قبل السفر الى لبنان، وهذه هي الإصابة الثانية للاعب حمزة قطان، الذي أصيب بكسر في نفس اليد خلال مشاركته ببطولة الجولة الأولى من الجائزة الكبرى في روما.

وهذه المشاركة الكبيرة تحدث لأول مرة في هذه البطولة، التي تشترط تصنيفاً معيناً للاعبين، حيث كان الحد الأقصى للمشاركة بأربعة لاعبين فقط.