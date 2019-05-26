نجوم التايكواندو يعودون للتدريب استعدادا للجائزة الكبرى وغياب أبو غوش

عمان-الغد – باشر نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، برنامجهم التدريبي، استعدادا للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة بطولات الجائزة الكبرى للتايكواندو، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وتقام في 5 دول مختلفة، وحسب المدير الفني فارس العساف، فإن 3 من اللاعبين المصنفين ضمن أفضل 32 لاعبا سيشاركون في جولة روما في إيطاليا وهم: صالح الشرباتي لوزن تحت 80 كغم، حمزة قطان لوزن فوق 80 كغم، جوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، بينما يغيب عن المشاركة في البطولة نجم المنتخب الوطني أحمد أبو غوش المصنف ثانيا بوزن تحت 68 كغم.

وحسب كبير المدربين فارس العساف، فإن التدريبات تتركز في البداية على الليونة والحركات الأساسية والمرونة والاستشفاء، خاصة وأن لاعبي المنتخب خارجون من بطولة قوية جدا وتعد الأهم عالميا، وهي بطولة العالم التي أقيمت في مدينة مانشستر الانجليزية.

وأضاف “أن الحمل التدريبي سيزداد أولا بأول مع اقتراب منافسات البطولة، وسيتم التركيز في المرحلة الحالية على التكتيك والتكنيك، وتحليل مباريات اللاعبين في بطولة العالم من أجل تحسين الأداء ومعالجة السلبيات، بغية الوصول الى الطموح وهو المنافسة بقوة على إحدى الميداليات، لأن أصحاب المراكز المتقدمة سينالون نقاطا كبيرة، ستساعد في المنافسة على خطف بطاقات التأهل الأولمبي والتي سينالها أفضل 6 لاعبين في كل وزن، بينما يدخل البقية في منافسات القارات لنيل بقية البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020”.

وتعد بطولة الجائزة الكبرى، من أقوى بطولات العالم في التايكواندو، والتي تقام على مدار خمس جولات سنويا، وتمنح الفائز بالميدالية الذهبية 40 نقطة، و24 نقطة للميدالية الفضية، و14.5 نقطة لصاحب الميدالية البرونزية، بينما ينال كل مشارك 4.23 نقطة.

يذكر أن لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش قد نال ذهبية الجائزة الكبرى في لندن 2017، والميدالية البرونزية في موسكو بالعام نفسه، وحصد لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي الميدالية الفضية لوزن 80 كغم في موسكو 2018، بينما نالت جوليانا الصادق برونزية وزن تحت 67 كغم في البطولة نفسها.

تشكيل وفد إيطاليا

شكل اتحاد التايكواندو وفده المشارك في بطولة روما- إيطاليا، والتي ستقام خلال الفترة 3-10 حزيران (يونيو) المقبل، برئاسة مدير مركز الإعداد الأولمبي علي الأسمر، ويضم الوفد كبير المدربين فارس العساف، المدرب الوطني نبيل طلال، المعالج لؤي مرايات، د.خالد زيدان، واللاعبين: صالح الشرباتي وحمزة قطان وجوليانا الصادق.