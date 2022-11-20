نجوم التايكواندو يكتفون ببرونزية العالم ويحصدون 30 نقطة

أيمن وجيه الخطيب



عمان – اكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم التي اختتمت أمس في المكسيك، بمشاركة 755 لاعبا ولاعبة يمثلون 122 دولة.

وجاءت الميدالية البرونزية عن طريق زيد الحلواني في وزن تحت 63، فيما لم يحالف الحظ اللاعبين صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وأنس الصادق ولؤي حميدان.

وبعد اختتام منافسات بطولة العالم، يكون لاعبو المنتخب الذين وصلوا إلى دور الثمانية في البطولة، حصل كل لاعب منهم على 30 نقطة في التصنيفين العالمي والأولمبي، وهو أمر مهم في الطريق إلى أولمبياد باريس.

وباختتام مشاركة منتخب التايكواندو في بطولة العالم، يصبح عدد الميداليات التي يحققها في تاريخ مشاركته في البطولة 7 ميداليات (فضيتان و5 ميداليات برونزية).

منافسات اليوم الأخير

لعبت في اليوم الأخير (فجر أمس) ضمن منافسات بطولة العالم اللاعبة راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، حيث فازت في دور الـ32 على اللاعبة كاتيا ميد (استراليا)، (2-0)، وفازت في دورالـ16 على اللاعبة ميسون فاروق (مصر)،(2-1)، قبل أن تخسر في دور الثمانية أمام اللاعبة ريبكا ميشغوان (بريطانيا)،(0-2)، لتخرج أبو الرب من بطولة العالم دون الحصول على ميداليات.

كما لعب أمس أيضا اللاعب لؤي احميدان ( وزن تحت 54 كغم) في دور الـ64 أمام اللاعب ايميراغ لاريناغا.(أستوانيا) وفاز عليه (2-0) ، وفاز في دور الـ32 على اللاعب ميلان موليه (هولندا)، (2-1)، وخسر في دور الـ16 أمام اللاعب بو ين شن ( الصين تايبه)، (1-2)، ليخرج احميدان من بطولة العالم.

وضم وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم رئيس الوفد حازم نعيمات وكلا من المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمستشار الفني للاتحاد علي الأسمر ومدرب المنتخبات الوطنية محمد البخيت والمعالجين لؤي مرايات وسجى أبا زيد.

السعودية المرحلة المقبلة

وبعد ختام بطولة العالم، يستعد المنتخب الوطني للتايكواندو للمشاركة في الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى والتي ستقام في السعودية في بالفترة من 8-10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وكان من المقرر اقامة البطولة في الصين في التوقيت ذاته قبل أن يتم الإعلان عن إلغائها بسبب صعوبات السفر إلى الصين بسبب إجراءات “كورونا”، بناء على قرار رسمي من الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وقال فيصل العبداللات الناطق الإعلامي وأمين سر اتحاد التايكواندو: “إن الهدف من مشاركة المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولات عالمية، هو صقل مهارات اللاعبين، لتعزيز مساوياتهم الفنية”.

وقال في تصريح لـ”الغد”: العام المقبل سيكون مكتظا بالبطولات التي تساعد لاعبينا على التأهل لأولمبياد باريس 2024، هدفنا كاتحاد أن يحصل أكبر عدد من اللاعبين في البطولات على نقاط تساعدهم في تصنيفهم الدولي والأولمبي، بطولة العالم في المكسيك كانت صعبة، وقدم اللاعبون نزالات قوية، ومنهم من فقد فرصة التقدم بسبب سوء التحكيم، ومنهم قاوم حتى النهاية”.

وأضاف: وفقا لخطتنا الاستراتجية، وضعنا على أقل تقدير نيل ميدالية ملونة في بطولة العالم في المكسيك، وتحقق ذلك من خلال اللاعب المتألق زيد الحلواني، كما أثلج صدورنا تهنئة الاتحاد العربي لاتحادنا على تميز التايكواندو الأردنية في البطولات العالمية”.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ”الغد”: “أحرزنا ميدالية برونزية في بطولة العالم للتايكواندو، كما وصل 4 لاعبين من المنتخب الوطني لدور الثمانية ما يمنحهم نقاط إضافية في التصنيفين الأولمبي والدولي، وقدم اللاعبين نزالات مشرفة، حيث سيحصل كل واحد منهم على 30 نقطة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وهو ما نتطلع إليه في أقوى البطولات العالمية”.

وقال العساف: بطولة المكسيك من عيار 14 نقطة، وهي ذات طبيعة خاصة من حيث المناخ، ولهذا السبب خضع المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي، استعدادا للبطولة، رحلة المنتخب شاقة وطويلة وتتطلب مزيدا من الصبر واتباع خطط تدريبية ذكية حسب طبيعة البطولات، نتطلع لمزيد من الإنجازات في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى في العاصمة السعودية الرياض”.