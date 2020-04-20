نجوم الرياضة العالقون في الخارج يبدأون ارسال بيانات العودة ويثمنون مبادرة الأمير علي

خالد الخطاطبة

عمان – بدأ نجوم الرياضة الأردنية العالقون في دول خارجية، بارسال بياناتهم الشخصية ، أملا في العودة قريبا إلى عمان، بعد أن تقطعت بهم السبل في الخارج، بسبب تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد.

وما أن قرأ نجوم الرياضات الأردنية في مختلف الالعاب، تغريدة سمو الأمير علي بن الحسين التي طلب فيها من الرياضيين المتواجدين خارج المملكة والراغبين بالعودة اليها، ارسال بياناتهم والمعلومات اللازمة إلى عضو اتحاد كرة القدم ستيفاني النبر، حتى بادروا اعتبارا من منتصف ليلة أمس، باريال البيانات، مثمنين هذه اللفتة الانسانية من سموه الذي اعتاد على تكريم الرياضيين والاهتمام بهم.

وكشفت ستيفاني النبر، عن تلقيها خلال الساعات الماضية لعدد كبير من طلبات الرياضيين في مختلف الالعاب، الذي ابدوا رغبتهم بالعودة إلى عمان، بعد أن منعتهم ظروف الطيران واغلاق الحدود من العودة إلى الاردن.

ولفتت النبر إلى تلقيها لطلبات رياضيين اردنيين متواجدين في دول مختلفة يلعبون فيها كمحترفين، أو متواجدين لظروف عملهم وما شابه، حيث ستقوم بنقل هذه الطلبات غلى مكتب سمو الامير علي الذي سيتخذ الاجراءات اللازمة لضمان اعادتهم إلى حضن الوطن.

يشار إلى أن عددا من نجوم الكرة الاردنية، يتواجدون حاليا في دول مثل السعودية وقطر والامارات وقبرص حيث يحترفون هناك، إلى جانب وجود رياضيين في العاب اخرى في عدة دول.

khaledkhatatbeh@alghad.jo