نجوم الرياضة اللبناني يرفع راية التحدي ببطولة غرب آسيا لاندية السيدات

عمان – الغد – باشر فريق نجوم الرياضة اللبناني تحضيراته لبطولة غرب آسيا الأولى لأندية السيدات منذ ثلاثة أشهر، حينما تم التعاقد مع 5 لاعبات لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة بقوة على اللقب.

وتحظى البطولة المقررة انطلاقها في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على ملعب شركة تطوير العقبة في جنوب الأردن، بمشاركة 5 أندية إلى جانب نجوم الرياضة اللبناني، هي: بيت ساحور، الرفاع البحريني، نادي أبو ظبي، ونادي شباب الأردن.

وبالتزامن مع ما يهدف نجوم الرياضة لتحقيقه من إنجاز عبر هذه المشاركة، فإنه يبحث عن تعزيز الخبرات الدولية للاعبات الفريق وللجهاز الفني على حد سواء، حيث تؤكد رئيسة النادي أن البطولة ستزيد من خبرة اللاعبات على صعيد النادي، كما أنها ستساهم في تطوّر اللعبة على صعيد كرة القدم النسوية في لبنان.

وتضيف الصايغ: “الاستحقاق المقبل سيكون حافزاً للفرق الأخرى في لبنان على التطور، ونتمنى بالفعل أن يزداد الإهتمام بعد هذه البطولة بالفرق النسائية هناك”.

وتشير الصايغ في حديثها إلى أن هذه البطولة ستكون من أهم البطولات: “ستساهم بخلق فرص أكثر للاعبات التي لم يتسن لها فرصة تمثيل المنتخب الوطني وأيضاً ستشكل لهن حافزاً أكبر مما يساعد على تطوّر الفريق”.

وتابعت: “نتمنى أن تكون هذه البطولة سنوية لانها ستزيد من طموح كل فريق مشارك في الدوري اللبناني وتدفعه نحو توسيع رقعة المنافسة على اللقب المحلي للفوز ببطاقة التمثيل الخارجي”.

وتأمل الصايغ بأن يتكلل كل هذا الجهد والتضحية من قبل اللاعبات والجهاز الفني بالمنافسة على اللقب.

وكان نجوم الرياضة أحرز لقب دوري السيدات أربع مرات في المواسم 2015، 2016، 2017 و2019، كما أحرز لقب بطولة كأس لبنان في المواسم 2014، 2015 و2019 وكأس السوبر في موسم 2016.