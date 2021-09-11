نجوم العالم العربي في حلقة خاصة من برنامج “مَن سيربح المليون”

دبي-الغد- احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس “مجموعة ام بي سي”، أطلت كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي ضمن حلقة خاصة من “مَن سيربح المليون” مع الإعلامي جورج قرداحي، جرى تصويرها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء، بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC وإعلامييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب وعدد من المدعوين.

وخاض كل من ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبدالله، وباسل خياط مسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، معتمدين على معلوماتهم العامة تارة، ومستعينين بـ “صديق” طوراً، و”تصويت جمهور” الحضور من وجوه المجموعة وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام كلما دعت الحاجة.

ووسط أجواء حماسية ملؤها التشويق والترفيه والحنين إلى الماضي وإنجازاته والاعتزاز بالحاضر وريادته، شهدت السجادة الحمراء قبيل بدء الحلقة مرور نجوم العالم العربي المشاركين، إلى جانب إعلاميي المجموعة، وأبرز وجوهها القدماء والحاليين.

الجدير بالذكر أن هذه الحلقة الخاصة مِن “مَن سيربح المليون” ستعرض على قنوات MBC ومنابرها في 18 سبتمبر، بما في ذلك مراسم السجادة الحمراء ودخول النجوم والإعلاميين والمدعوين، مروراً بوقائع الحلقة ووصولاً إلى ختامها.