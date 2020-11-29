“نجوم العلوم” يفتح باب الاشتراك في الموسم الثالث عشر



الدوحة- يفتح برنامج نجوم العلوم باب تقديم الطلبات عبر الانترنت للاشتراك في الموسم الثالث عشر، للمبتكرين العرب الطموحين حتى 31 كانون الاول (ديسمبر). سيتم اختيار بعض من المتقدمين فيما بعد ومنحهم فرصة طرح أفكارهم المبتكرة أمام لجنة من خبراء المجتمع العلمي.

على مدى أكثر من عقد، كان تأثير البرنامج بيّنًا من خلال مساهمته في توليد ثقافة ريادة الأعمال الحيوية بين الشباب في الدول العربية، وهو ما ينعكس من خلال النجاحات التي حققها العديد من خريجيه.

لقد مكّن برنامج نجوم العلوم حتى الآن أكثر من 147 مبتكراً من 18 دولة عربية، وغرس فيهم قيم التعاون والتميز العلمي خلال فترة وجودهم في البرنامج. وأصبح مجتمع خريجي برنامج محركاً للتغيير من أجل تحفيز التقدم الاجتماعي وخلق ثقافة الابتكار في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه. لا يوفر برنامج نجوم العلوم التمويل والمساعدة الفنية فحسب، بل يعطي المتسابقين أيضًا الأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم. علاوة على ذلك، سيصبح المشاركون في الموسم الثالث عشر من البرنامج جزءًا من شبكة واسعة من الخريجين المبتكرين الذين يعتبرون التعاون والتعزيز والقدوة أساسها الرئيسي.

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعاً، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت. وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاريع في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار ( تنطبق الشروط والأحكام). ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

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