نجوم الفيصلي ينتدبون صوقار للقاء العدوان

عمان – الغد – شهد مقر النادي الفيصلي يوم أمس الأحد، لقاء جمع رئيس النادي بكر العدوان والخبير والمحاضر الدولي نهاد صوقار، لمناقشة العديد من التفاصيل والأمور خاصة الفنية منها.

وجاء اجتماع صوقار مع العدوان، بناء على طلب عدد من نجوم الفيصلي القدامى، أمثال حاتم عقل وحسونة الشيخ ومؤيد سليم، الذين تواجدوا في منزل صوقار أول من أمس، وطلبوا تمثيلهم في اجتماع مع رئيس النادي الفيصلي.

صوقار توجه يوم أمس للقاء العدوان، في اجتماع استمر لعدة ساعات، حيث تم مناقشة العديد من الأمور الفنية، والطريقة المثلى لادارة كرة القدم في النادي، حيث اقترح صوقار تعيين مدير فني وتشكيل دائرة فنية.

وشهد الاجتماع الذي لم يعتبر رسميا، مناقشة العديد من الأمور الأخرى التي تهم النادي الفيصلي في الفترة المقبلة.

– (أخبار النجوم)