نجوم الكراتيه ينهلون من معسكر مصر استعدادا للدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

عمان- بدأ المنتخب الوطني للكراتيه، ينهل من مكتسبات المعسكر التدريبي الطويل الذي يجريه حاليا في العاصمة المصرية القاهرة على مدار ثلاثة أسابيع، استعدادا للمشاركة في منافسات الدوري العالمي جولة الرباط التي تقام في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الحالي.

وأكد لاعبو المنتخب الوطني ملامستهم للفوائد التي جنوها من المعسكر التدريبي، الذي بدأ يوم 16 الشهر الماضي ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، موعد المغادرة مباشرة من القاهرة إلى الرباط، لخوض المنافسات العالمية التي يبحث فيها نجوم المنتخب عن منصات التتويج من خلال حصد الميداليات.

ويرى اللاعبون أن التدريبات المكثفة في المعسكر التدريبي في مصر، بقيادة المدير الفني المصري محمد إبراهيم، أوصلت اللاعبين إلى الجاهزية البدنية، قبل أن توصلهم المباريات الودية مع المنتخبات المصرية، إلى الجاهزية الفنية التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في بطولة الدوري العالمي الذي يحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم في هذه اللعبة.

وأكد رئيس وفد المنتخب إلى معسكر القاهرة مصطفى الفاعوري، أن اللاعبين بدأوا بجني ثمار هذا المعسكر الذي يستمر لثلاثة أسابيع، ويشتمل على تدريبات مكثفة صباحية ومسائية، ومباريات متعددة مع منتخبات المحافظات المصرية، إلى جانب منتخبات عالمية تتواجد في مصر لإجراء معسكرات تدريبية، ما يعني أن المعسكر يحقق أهدافه المرجوة.

وقال الفاعوري في تصريح لـ”الغد” من مصر : مجريات المعسكر مبشرة، بعد أن أوصلت التدريبات المكثفة نجوم المنتخب إلى الجاهزية الفنية والبدنية، وهو الهدف الذي نسعى إليه من وراء إقامة هذا المعسكر التدريبي الطويل.

وكشف الفاعوري أيضا عن خوض مباريات ودية مع لاعبي منتخب تشيلي الذين يعسكرون في العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا للمنافسات العالمية المقبلة، ما انعكس ايجابا على لاعبينا الذين يحظون باحترام وتقدير المنتخبات العالمية لما يتمتعون به من مستويات فنية متميزة.

وجدد الفاعوري التأكيد على أن اتحاد الكراتيه، حريص على توفير كافة متطلبات لاعبي المنتخبات الوطنية، بحثا عن رفع علم الوطن عاليا في المحافل العربية والآسيوية والعالمية، وهو ما حصل في السنوات الماضية، مؤكدا ثقته بقدرة لاعبي المنتخب الحاليين على مواصلة حصد الإنجازات في جميع المحافل.

وفيما يتعلق بموعد انتهاء المعسكر التدريبي قال مدير اتحاد الكراتيه ورئيس وفد معسكر مصر: المعسكر بدأ يوم 16 الشهر الماضي، وينتهي يوم 9 الشهر الحالي، حيث موعد المغادرة من مصر إلى المغرب، للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الحالي.

وعن توقعاته للمشاركة المقبلة في الدوري العالمي، جدد الفاعوري ثقته بقدرة اللاعبين على اعتلاء منصات التتويج، لافتا إلى أن سياسة الاتحاد حريصة أيضا على الاهتمام بالفئات العمرية، للحفاظ على قوة المنتخبات الوطنية في جميع الفئات، بما في ذلك المنتخب الوطني الأول الذي يضم نخبة لاعبي الأردن.

وتوقع الفاعوري أن تنعكس إيجابيات المعسكر التدريبي في مصر، على أداء اللاعبين في الدوري العالمي بالمغرب، مشيرا إلى أن أجواء معسكر القاهرة مميزة وإيجابية على الصعيدين الفني والإداري، إلى جانب الأجواء الأسرية التي يعيشها لاعبو المنتخب، ما ينعكس إيجابا على الحالة النفسية التي تمنح نجوم المنتخب دافعا قويا في طريق البحث عن الميداليات في جميع المشاركات، متمنيا أن تشهد العاصة المغربية الرباط تتويج أبطال المنتخب الوطني من خلال منافسات الدوري العالمي.