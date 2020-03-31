نجوم الكرة العالمية يستعرضون مهاراتهم ومواهبهم في المنازل

خالد العميري

عمان – شهد العالم الرياضي تحولا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، بعدما وجد الرياضيون أنفسهم محاصرين في منازلهم نتيجة توقف غالبية الأنشطة الرياضية حول العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويواصل نجوم الرياضة وأبرز مشاهير الكرة العالمية، مشاركة متابعيهم عبر حساباتهم المختلفة على منصات التواصل الإجتماعي، أبرز الحظات التي يقضونها مع عائلاتهم خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، بسبب تفشي (كوفيد-19)، الذي تسبب في تجميد كافة الأنشطة الرياضية وفرض قيود صارمة على حركة التنقل والسفر حول العالم.

وبانضمام نجوم الرياضة العالمية في كافة المجالات الى قرابة ثلاثة مليارات نسمة في الحجر الصحي المنزلي، يكافح الرياضيون من أجل المحافظة على قواعديهم الجماهيرية، في محاولة منهم لتأمين إيرادات في ظل توقف النشاطات الفعلية.

وينشر الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل منتظم، مقاطع فيديو لتحديات جديدة عبر حسابه الرسمي على (إنستغرام)، حيث يقوم بابراز هذه المشاركات على حسابه، على ان يفوز الأفضل بهدية رمزية تحمل إمضاءه.

وواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، التعامل بحذر مع متابعيه عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الإجتماعي، مواصلا بذلك دوره في توجيه وتحذير متابعيه من خطورة “الفيروس القاتل”، حيث كتب: “في هذه اللحظات العصبية للعالم كله، دعونا نكون شاكرين على الأشياء المهمة في حياتنا، كصحتنا وعائلتنا وأحبائنا، ابقوا في المنزل لمساعدة الطواقم الطبية التي تكافح للحفاظ على الأرواح”.

وشارك الدولي الويلزي غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام) وهو يقوم بممارسة رياضته المفضلة (الغولف)، فيما قام الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي بنشر فيديو عبر حسابه على (انستغرام) وهو يستعرض مهاراته بتسجيل الأهداف في المواقف الصعبة ومن زوايا مستحيلة.

من جانبه، يستغل الإسباني أندريس انييستا لاعب وسط نادي فيسيل كوبي الياباني فترة الحجر الصحي المنزلي، بخوض العديد من التحديات الفكاهية مع زوجته، والتي يحرص على مشاركتها مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام)، بينما أظهر الدنماركي مارتن براثويت لاعب نادي برشلونة الإسباني، جانبا من مهاراته في المراوغة وتنطيط الكرة.

وقام الإنجليزي جيمي فاردي، هدّاف نادي ليستر سيتي، وعائلته، بتحية الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية التي تكافح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا، والذي أدى الى إحداث فوضى بروزنامة الأحداث الرياضية وتسبب بشلل شبه كامل في الرياضة العالمية.