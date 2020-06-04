نجوم الكرة يترقبون نتائج إجتماع منتظر لأنديتهم مع رئيس الوزراء

خالد الخطاطبة

عمان – يترقب نجوم كرة القدم المحلية، نتائج الإجتماع المنتظر الذي يفترض أن يجمع أندية المحترفين واتحاد الكرة مع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، لبحث المشكلة المالية التي تعاني منها الكرة الأردنية بشكل عام، ومدى قدرة مسؤولي الأندية والاتحاد على إقناع الحكومة بأهمية الرياضة، ومدى الضرر المادي الذي لحق بها جراء “جائحة كورونا”.

وكان إجتماع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس إتحاد الكرة، مع رؤساء أندية المحترفين الذي جرى مؤخرا، انتهى بالاتفاق على تحديد موعد للقاء رئيس الوزراء، لوضعه بصورة الأوضاع المالية السيئة للأندية والاتحاد، ومحاولة طلب دعم مالي حكومي، لانتشال الكرة الأردنية من الوضع المتردي الذي تعيشه.

وشهدت الساعات الأخيرة، استفسارات كثيرة من قبل نجوم الكرة الأردنية من مختلف الأندية، حول موعد الاجتماع، ومن سيمثل الأندية فيه، ومدى القدرة على إقناع الحكومة بضرورة الدعم المالي.

وبدا واضحا في الايام الأخيرة، ارتفاع وتيرة أسئلة اللاعبين لإدارات أنديتهم حول موعد الإجتماع، الذي تترقبه منظومة كرة القدم الأردنية بفارغ الصبر، على أمل أن يشهد نجاحا في الحصول على دعم مادي، يعيد الحياة إلى الأندية، ويساعدهم في الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر طويلة.

وتباينت وجهات نظر اللاعبين في حديثهم لـ”الغد”، حول تفاؤلهم بقدرة الأندية والاتحاد على إقناع الحكومة بأهمية الرياضة، والحصول على دعم مادي يسد حاجة الأندية ولو بجزء يسير.

وذهب عدد من اللاعبين إلى إبداء تفاؤلهم، بامكانية الحصول على دعم حكومي، لا سيما وأن سمو الأمير علي بن الحسين يساند الأندية في مطالبهم المالية.

وأكد اللاعبون الذين يتطلعون بتفاؤل إلى الإجتماع، أن الحكومة بدأت تدرك حاجة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة للدعم المادي، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي، متمنين أن يتلقوا في الساعات المقبلة أخبارا سارة، تعين الأندية على الايفاء بمستحقات نجوم الأندية والمدربين.

لاعبون أخرون بدوا متشائمين من النتائج المتوقعة للاجتماع، معتبرين أن الحكومة لا تولي الرياضة بشكل عام اهتماما كبيرا، وبالتالي لن توافق على توفير دعم مادي، وفي حال وافقت على منح الدعم فإنها ستقدم مبلغا متواضعا لا يوازي حاجات الاتحاد والأندية.

وإستند النجوم في تشائمهم من توفير دعم حكومي، إلى السنوات الماضية التي لم تشهد دعما حكوميا مناسبا، يليق بأهمية الرياضة التي طالما رفعت علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية، وكانت سفيرا مثاليا للمملكة في الكثير من المناسبات الآسيوية والدولية.

وكان اتحاد كرة القدم، تواصل مع الأندية يوم أمس، لوضعهم بطبيعة الاجتماع الذي سيجرى مع رئيس الوزراء، حيث فاتحهم بامكانية إختيار ممثلين عنهم لحضور اللقاء.

وسبق وأن أكد الاتحاد أنه يرغب في تواجد جميع رؤساء الأندية في الاجتماع، قبل أن يتحول يوم أمس لطلب إختيار لجنة بانتظار أن يشهد اليوم الخميس، حسما للوفد الذي سيحضر الاجتماع.

Khaled.khatatbeh@alghad.jo