نجوم الكرة يحتفلون بعيد ميلاد الأمير علي

عمان – الغد – احتفل نجوم الكرة الأردنية، بعيد ميلاد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، على طريقتهم الخاصة، مهنئين سموه بعيد ميلاده، ومتمنين له حياة سعيدة وهانئة على الصعيدين الرياضي والشخصي.

عدد كبير من نجوم الكرة، استثمروا حلول عيد ميلاد سموه الذي صادف أول من أمس الأربعاء، ليقوموا بنشر صورهم على الانستغرام، برفقة سمو الأمير علي، مباركين لسموه عيد ميلاده، ومتمنين لسموه حياة سعيدة.

ومن ابرز النجوم الذين نشروا صورهم برفقة سمو الأمير علي، كل من: أحمد هايل وعامر شفيع واحسان حداد ويوسف الرواشدة وأحمد الصغير ومنذر ابو عمارة ويزن ثلجي وأحمد العرسان.

وأكدت هذه التهنئة العفوية من نجوم الكرة، مدى حب النجوم لسمو الأمير علي الذي وصفوه بالشخصية المتواضعه والدمثة، التي تتلمس دوما همومهم ومشاكلهم، وتتطلع دائما لتذليل الصعاب أمامهم وأمام المنتخب الوطني بحثا عن الانجاز. –(أخبار النجوم)