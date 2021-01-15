نجوم الكرة يساندون شلبية في محنته

عمان – الغد – هب نجوم الكرة الأردنية من مختلف الأندية، لمساندة حارس مرمى فريق الرمثا لكرة القدم مالك شلبية، الذي فجع بوفاة خطيبته.

وساد الحزن الوسط الرياضي، بعد خبر وفاة خطيبة شلبية الذي كان يستعد لتحديد موعد زفافه، قبل أن يفجع بالحادثة.

ونعى نادي الرمثا وفاة خطيبة شلبية، كما نعى الكثير من المدربين واللاعبين والإداريين والجماهير، على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفاة خطيبة شلبية، داعين الله ان يتغمدها برحمته، وأن يمنح مالك وانسباءه الصبر والسلوان.

أبو طعيمة وموافي يتعرضان لحادث سير

تعرض لاعبا فريق الحسين إربد لكرة القدم أنس أبوطعيمة ومحمود موافي، لحادث سير اثناء قدومهما إلى تدريب أول من أمس.

ولم يتعرض اللاعبان لاضرار خلال الحادث الذي اقتصرت آثاره على الجوانب المادية، من خلال اضرار لحقت بالسيارة.

ولم يتمكن اللاعبان من المشاركة في تدريب أول من أمس، بسبب الحادث، قبل أن يلتحقا بالتدريبات في اليوم التالي.

طنوس ومبيضين يحيران الحسين إربد

حير لاعبا فريق الحسين إربد لكرة القدم محمد طنوس وعصام مبيضين، الجهازين الفني والإداري للفريق، بسبب عدم انتظامهما في التدريبات، واحتجابهما عن التمارين دون الحصول على إذن رسمي.

وانتظر المدير الفني لفريق الحسين إربد بلال اللحام أول من أمس، حضور طنوس ومبيضين للتمرين، دون أن يحصل ذلك، رغم عدم اعتذار اللاعبين، الأمر الذي أثار غضب اللحام والجهاز الإداري.

ويعاني الحسين إربد حاليا من نقص في عدد اللاعبين، بسبب إصابات كورونا وإصابات رياضية، وغيابات دون استئذان، الأمر الذي يربك مخططات الجهاز الفني الذي وجد نفسه في مأزق في المباريات الأخيرة بالدوري، خاصة وأنه يرغب في معاقبة اللاعبين المتغيبين بدون عذر، في حال أتاحت له الظروف ذلك. -(أخبار النجوم)