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نجوم المنتخبين يخضعون لفحص “كورونا”

منذ ساعتين

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عمان – الغد- خضع لاعبو المنتخبين الأول والأولمبي لكرة القدم، يوم أمس، في مقر الاتحاد لفحص كورونا، استعدادا للمعسكرين التدريبيين، حيث يستعد المنتخب الأول لمعسكر دبي يوم الأربعاء المقبل، وهو نفس موعد المعسكر التدريبي المحلي للمنتخب الأولمبي.
ك ما خضعت الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبين، لفحص كورونا، استعدادا للمرحلة المقبلة.
(أخبار النجوم)

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