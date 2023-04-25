نجوم باب الحارة.. غيبهم الموت وأحياهم إرثهم الفني

“الحارة لم تعد كما كانت، فرجالها غادروها”

ما زال خبر وفاة الممثل السوري محمد قنوع أشبه بالأكذوبة بالنسبة لمن أحبه واعتاد على رؤيته بدور “سعيد” زوج “بوران” في باب الحارة بأجزائه الأكثر نجاحاً وسطوعاً، “شومان” في العربجي، الأستاذ “حسان” في أيام الدراسة، حيث غيب الموت النجم الشاب مساء السبت الماضي إثر نوبة قلبية، وتم تشييعه في دمشق بجنازة مهيبة حضرها كل من أقربائه ومحبيه.

محمد قنوع لم يكن الرجل الوحيد الذي غادر “الحارة”، فسبقه إلى دار الحق كوكبة من النجوم الذين لن يغيبوا عن ذاكرة عشاق الدراما السورية الأصيلة.

الحارة لم تعد كما كانت، فرجالها غادروها..

حسن دكاك (1956 – 2011)

ممثل سوري من أصل فلسطيني، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية السورية منها سلسلة (مرايا) كما شارك في مسلسل باب الحارة بأجزائه الخمسة بدور أبو بشير الفران.

ولد حسن دكاك بدمشق عام 1956. تخرج من كلية الحقوق جامعة دمشق. انتسب إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1982.

تُوفي فجر يوم الأربعاء 13 يوليو _تموز) 2011 إثر أزمة قلبية حادة ومفاجئة أصابته في أثناء وجوده بمنزله في دمشق.

محمد رافع (1982 – 2012)

ولد الممثل السوري من أصل فلسطيني محمد رافع في دمشق، ينتمي لأسرة فنية، فوالده الممثل المعروف أحمد رافع، وشقيقه الممثل نور رافع. شارك في سن العاشرة في إحدى السهرات التلفزيونية، التي أخرجها هيثم حقي أوائل التسعينات من القرن الماضي، وكانت بعنوان «صور عائلية»، وبعد حصوله على الثانوية العامة شارك بمجموعة كبيرة من المسلسلات السورية، كان أبرزها: باب الحارة، الاجتياح، رجال العز ومرايا.

في عام 2012، تبنت «كتيبة أحفاد الصديق» عملية خطف رافع واغتياله التي تمت يوم الجمعة في الثاني من تشرين الثاني، حيث فقدت عائلته الاتصال به بعد ساعات من خروجه من منزلهم الكائن في منطقة برزة بدمشق.

عبدالرحمن آل رشي (1934 – 2014)

عضو مؤسس في نقابة الفنانين السورية. وهو والد الممثل السوري محمد آل رشي.

شارك في مسلسلات عدة أهمها: نهاية رجل شجاع، باب الحارة، الفصول الأربعة، الخوالي، الطير

توفي عام 2014 عمر ناهز 83 عاماً إثر تعرّضه لأزمة تنفسية.

وفيق الزعيم (1960 – 2014)

بدأ التمثيل في أوائل الثمانينات فكانت بدايات وفيق الزعيم من المسرح العمّالي، سجّل الممثل الراحل أول مشاركاته التلفزيونية المعروفة في مسلسل «حارة نسيها الزمن» سنة (1988) من تأليف هاني السعدي حيث اشتهر آنذاك بالعبارة التي كان يرددها في هذا المسلسل (كريستال وأصلي)، إلاّ أن الشخصية الأشهر التي جسّدها خلال مسيرته الفنيّة، فهي شخصية «أبو حاتم» في السلسلة الشاميةّ الشهيرة «باب الحارة» بأجزائها الخمسة الأولى.

وفيق الزعيم: سر نجاح “باب الحارة” ملامسته الواقع العربي

توفي وفيق الزعيم بعد صراع مع سرطان الكبد عن عمر يناهز الـ53 عام. وكان قد تراجع وضعه الصحي خلال العشرة أيام التي تسبق الوفاة، مما استدعى نقله بحالة إسعافية إلى مشفى الجامعة الأميركية في بيروت وأُدخل إلى غرفة الإنعاش ليفارق الحياة مساء 15 مارس 2014.

أدهم الملا (1932 – 2014)

فنان سوري ولد في بعلبك، شارك في الكثير من المسلسلات وأهمها المسلسل الشهير باب الحارة بأجزائه الخمسة بدور أبو محمود، وهو والد المخرجين بسام الملا و مؤمن الملا وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وجد أدهم بسام الملا وشمس الملا.

أبرز أعماله: مرايا، حارة نسيها الزمان، أيام شامية، حمام القيشاني، ليالي الصالحية، عودة غوار.

توفي الملا يوم الأربعاء في 2 يوليو 2014 بعد معاناة وصراع طويل مع المرض.

سليم كلاس (1936 – 2014)

ممثل سوري ومن الفنانين المؤسسين للدراما السورية. ولد في دمشق، وبدأ التمثيل سنه 1970. وقدم خلال مسيرته الكثير من الأعمال الفنيه الهامة، بدأ حياته كمذيع في برامج إذاعيه و تلفزيونية.

أبرز أعماله: جواهر، مرايا، البناء 22، رقصة الحبارى، حمام القيشاني، أيام شامية، ليالي الصالحية، حاجز الصمت، باب الحارة، قتل الربيع

توفي الفنان السوري سليم كلاس في صباح 2 ديسمبر 2013 بعد أزمه قلبية في العاصمه السورية دمشق.

عصام عبه جي (1941 – 2014)

ممثل سوري، من مواليد منطقة المهاجرين بالعاصمة السورية دمشق في 9 فبراير عام 1941، بدأ حياته الفنية في الستينات خلال توظيفه بفرقة المسرح القومي مع الراحل رفيق الصبان حين استدعاه وزير الإعلام آنذاك السيد يوسف شقرة، وطلب منهم تشكيل فرقة الفنون الدرامية التابعة للتلفزيون.

الموت يغيب الفنان السوري عصام عبه جي

انتقل إلى المسرح بعد وحدة مصر وسوريا ودمج وزارتي الإعلام والثقافة، ومن أهم أعماله مسلسل (عودة غوار) ومسلسل (باب الحارة) والعديد من المسلسلات الشهيرة. شارك كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية و المسرحية و السينمائية، من أعماله في المسـرح: (الحياة حلم، موتى بلا قبور، طرطوف، العنب الحامض، التين ، الملك لير، الزوبعة، النحيل، الملك هو الملك، قاضي وادي الزيتون، حرم سعادة الوزير) بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية.

كما شارك في 3 أفلام هي (كفر قاسم, اليازرلي، المرابي).

توفي في 24 نوفمبر عام 2014 عن عُمر يناهز 75عام وذلك بعد صراع مع المرض تاركًا خلفه إرثًا طويلًا من الأعمال المسرحية والتليفزيونية السورية.

مأمون الفرخ (1958 – 2020)

هو خريج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى. وحاصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا. اشتهر مأمون الفرخ بدور “أبو سمير الحمصاني” في باب الحارة، ومن أبرز أعماله الأخرى: العبابيد، مرايا، يوميات مدير عام، بطل من هذا الزمان .

بسام الملا (1956 – 2022)

مخرج سوري، أخرج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة باب الحارة، وينتمي إلى عائلة فنية، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه هم الممثل مؤيد الملا والمخرجان مؤمن وبشار الملا ، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان مثّلا في مسلسل «باب الحارة».

بسام الملا يودع “الحارة” ويغلق أبوابها

أعمال أخرى أخرجها الراحل:

(كان يا مكان) الجزء الأول 1990

(الخشخاش) 1991

(أيام شامية) 1992

(العبابيد) 1996

(الخوالي) 2000

(ليالي الصالحية) 2004

توفي المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز 66 عاما.

محمد شماط (1936 – 2021)

ممثل سوري، اشتهر بشخصية الخضري أبو مرزوق في مسلسل باب الحارة، كما عمل في السينما في أفلام (صح النوم، عندما تغيب الزوجات، بنات الكاراتيه).

في يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عامًا.

زهير رمضان (1959 – 2021)

ممثل سوري، ولد بمدينة اللاذقية عام 1959، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983، كانت بداية مسيرته الفنية عام 1989، حين شارك بمسلسل (شجرة النارنج) وفيلم (ليالي ابن آوي)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (باب الحارة، صباح الليل، حمام شامي).

توفي زهير رمضان مساء الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 ميلاديا، عن عمر ناهز 62 عاماً، بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد، بحسب ما أعلنته وزارة الإعلام في سوريا. -وكالات