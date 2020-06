نجوم غولدن ستايت يتظاهرون ضد العنف العنصري

لوس انجليس – انضم نجوم من فريق غولدن ستايت ووريرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء إلى حشد من المتظاهرين في مسيرة سلمية ضد العنف العنصري في اوكلاند.

وشارك نجوم وريورز ستيفن كوري وكلاي طومسون، كيفن لوني وداميون لي، في المسيرة للاحتجاج على مقتل فلويد البالغ من العمر 46 عاما، في 25 أيار (مايو)، اختناقا على يدي شرطي أبيض في مينيابوليس بعد أن ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، ما ادى إلى نشوب موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية، دفعت السلطات المحلية الى فرض حظر تجول ليلي.

"We built different … This city brings people like yourselves [together]."

Today in Oakland, @juanonjuan10 brought the community together for his Walking in Unity event#BlackLivesMatter || #DubNation pic.twitter.com/fhJ613O1Ql

— Golden State Warriors (@warriors) June 4, 2020