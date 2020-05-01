نجوم قدامى يعاتبون أنديتهم.. وآخرون يفتقدون الإفطارات الرمضانية الخيرية

خالد الخطاطبة

عمان- أبدى عدد من قدامى نجوم الكرة الأردنية، عتبهم الشديد على إدارات أنديتهم المتعاقبة، لعدم تفكيرها ولو للحظة، بتكريمهم ولو معنويا، بعد سنوات طويلة قضوها في خدمة النادي، فيما كشف نجوم الكرة الحاليون عن افتقادهم للإفطارات الرمضانية الخيرية، التي كانوا يشاركون فيها سنويا خلال شهر رمضان، خاصة تلك المعنية بالإفطار مع الفتيان الايتام والمرضى، قبل أن تتوقف تلك المبادرات في رمضان الحالي بسبب جائحة كورونا التي منعت التجمعات بكافة أشكالها.

عدد كبير من نجوم كرة القدم المحلية القدامى، نقلوا عبر “الغد” عتبهم الشديد على أنديتهم التي “أخذتهم لحما ورمتهم عظما” وفق ما يقولون، مطالبين تلك الأندية باستذكار تضحياتهم، وتكريمهم ولو بدعوة لتناول “كاسة شاي”.

وقال أحد النجوم القدامى الذين خدم المنتخب الوطني وناديه لسنوات طويلة: “كنت أتمنى على النادي أن يكرمني ولو معنويا، من خلال دعوتي لحضور مباراة للفريق، أو دعوتي لحفل يقام في النادي، أو التفكير بعمل تجمع للاعبين القدامى في النادي، أو دعوتي لزيارة النادي لتناول فنجان من القهوة أو الشاي، أو ما شابه من مبادرات لا تكلف النادي دينارا، فيما تأثيرها كبير على معنويات اللاعبين المعتزلين”.

وانتقد النجم قيام ناديه والأندية الأخرى بأنشطة استعراضية تهدف فقط إلى “الظهور الإعلامي” دون أن تعود بالفائدة على النادي، علما أن مثل هذه الانشطة تكلف صندوق النادي مبالغ مالية هو في غنى عن انفاقها.

نجم أخر اعتبر أن إدارات اغلب الأندية لا تملك تصورا لمثل هذه الافكار، لانها إدارات تبحث عن مصالح شخصية، ولا يهمها أي لاعب بعد خروجه من النادي.

وأضاف: “في أيام العز، كانت الإدارة تسعى فقط لارضائي وتلبية مطالبي، كوني كنت النجم الابرز في النادي، قبل أن تنقلب الصورة بعد اعتزالي حيث التطنيش والاهمال، وعدم التفكير حتى ولو باتصال هاتفي معنوي”.

وتمنى لاعب أخر أن تكون الأندية أكثر وفاء للاعبيها القدامى الذين لا يطلبون من أنديتهم إلا اتصالا معنويا، يشعرهم بعظم الخدمات التي قدموها للنادي في أيام العز والبطولات.

إلى ذلك، وعلى صعيد النجوم الحاليين، فقد كشف عدد من اللاعبين افتقادهم في شهر رمضان الحالي، للافطارات الرمضانية الخيرية التي اعتادوا عليها في الأعوام الماضية، والتي كانت تسعدهم لانها كانت تدخل الفرح إلى قلوب الأطفال اليتامى والمرضى وغيرهم من فئات المجتمع.

وأكد عدد من النجوم الذين اعتادوا على المشاركة في مثل هذه النشاطات الخيرية الرمضانية، والذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن قدوم رمضان في ظروف جائجة كورونا، تسبب في الغاء مثل هذه الانشطة، التي افتقدوها وتركت في قلوبهم حسرة كبيرة، متمنين أن يمن الله على الأردن والعالم بزوال هذه الجائحة، وبالتالي عودة مثل هذه الافطارات الخيرية في أسرع وقت، لما لها من دور مهم ومؤثر في المجتمع.

وعبر أحد النجوم عن مدى السعادة التي يشعر بها، عندما يرى البسمة وقد ارتسمت على وجهة طفل يتيم أو مريض، خلال الإفطار الخيري، متمنيا أن يجد طريقة أخرى في رمضان وفي هذه الظروف تمكنه من إسعاد الايتام في هذا الشهر الفضيل.