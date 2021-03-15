نجوم مسلسل “اللعبة” يكشفون أسرار نجاح العمل

القاهرة – حقق المسلسل المصري “اللعبة”، في جزئه الثاني، نجاحا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وتصدر نسب المشاهدة، وحديث منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من عرضه خارج السباق الدرامي في رمضان.

وفرض “اللعبة” حالة جدل واسعة، على مدار حلقاته المليئة بالتفاصيل والتطورات الكوميدية، حيث تدور أحداثه حول الثنائي “وسيم ومازو”، الذي يجسد دورهما الفنانان المصريان هشام ماجد، وشيكو، وهما صديقان منذ الصغر، ويتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما حتى نهاية المسلسل.

وحول أسباب نجاح المسلسل في كسب قاعدة جماهيرية واسعة، قال مخرج العمل معتز التوني لموقع “سكاي نيوز عربية”: “توقعت نجاح المسلسل لكن ليس بهذا الشكل. النجاح يرجع لجودة الأداء التمثيلي لأبطال العمل. كنا حريصين على تقديم عمل كوميدي مبهج يخرج الناس من حالة البؤس، ويخفف عنهم ثقل الأحداث اليومية”.

وعن حرصه على اختيار الثنائي “شيكو وهشام ماجد” في أبرز أعماله، أوضح التوني:” منذ انفصالهم فنيا عن الفنان أحمد فهمي، تعاونت معم في أكثر من عمل، وأرى أنهما اختيار موفق لمسلسل اللعبة، فهما من أحد عوامل نجاحه، كما ساعد نجاح العمل في إبرازهما كثنائي كوميدي على الساحة الفنية”.

ووسط حالة الجدل والتساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول شخصية “مازو”، كشف التوني أن الشخصية للممثل الشاب محمد الليثي الشهير بـ(مازو) في الواقع، وجسّد شخصية عصفورة في الأحداث، مشيرا إلى أنه يحرص على دعمه وتشجيعه، بعيدا عن أنه خاله، لأنه يتمتع بموهبة، ويعمل على تطوير ذاته باستمرار.

وصمة المحسوبية

وعن مشاركته في المسلسل قال محمد الليثي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “حرصت على إخفاء هويتي الحقيقة في بداية دخولي عالم الفن، تخوفت من فكرة الزج باسمي في إطار الواسطة، ووصمي بالمحسوبية، لذلك أخفيت أني ابن الإعلامي عمرو الليثي، و خالي المخرج معتز التوني”.



وفي سياق تعليقه على نجاح “اللعبة”، كشف الممثل الكوميدي “شيكو” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “الحمد لله ربنا كرمنا كثيرا في اللعبة الجزء الثاني.. وأرغب في شكر كل الناس”.

وأضاف موجها حديثه للجمهور: “على مدار الشهر الماضي تابعنا ردود الأفعال، والتعليقات، وكنا سعداء للغاية أننا استطعنا أن نسعدكم، ورسم الضحكة على وجهكم، ونشعر بالفخر أننا صنعنا مسلسلا استطاع جمع أفراد العائلة الواحدة”.

وكشف التوني لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه يستعد لخوض السباق الرمضاني بمسلسل “الأب المثالي” والذي ينتمي إلى اللون الكوميدي، ويلعب بطولته علي ربيع، بالإضافة إلى فيلم كوميدي مع الفنان كريم عبد العزيز ومحمد ممدوح، والمقرر عرضه في عيد الأضحى، كما يحضّر للجزء الثاني لـ”إسعاف يونس”.( سكاي نيوز عربية)