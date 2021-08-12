نجوم منتخب السلة: تكريم ولي العهد لـ”صقور الأردن” يشكل حافزا كبيرا للبحث عن إنجازات جديدة

خالد العميري

عمان – أكد نجوم المنتخب الوطني لكرة السلة، أن تكريم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لإنجازهم المتمثل في الفوز بلقب بطولة كأس الملك التي اختتمت مؤخرا في عمان، شكل حافزا كبيرا لهم لمواصلة العمل بحثا عن مزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل الخارجية.

وعبر نجوم المنتخب أن استقبال سمو ولي العهد للمنتخب، وتكريمهم بمناسبة هذا الإنجاز، أدخل السعادة إلى قلوبهم، ومنحهم دافعا معنويا كبيرا، مؤكدين أن هذا ليس بغريب عن العائلة الهاشمية بقيادة عميدها جلالة الملك عبدالله الثاني الرياضي الأول والداعم الدائم للرياضة والشباب، مشيرين إلى أن سمو ولي العهد يسير على خطوات جلالة الملك، في تشجيع الرياضيين وتكريمهم بعد كل إنجاز، ما كان له أطيب الأثر في نفوس النجوم، كما شكل حافزا لجميع الرياضيين للبحث عن الإنجاز، لوضع اسم الأردن على الخريطة الرياضية العالمية، متسلحين بالدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك وسمو ولي عهده.

وتجسد اللفتة الأخيرة التي قام بها ولي العهد بتكريم المنتخب الوطني لكرة السلة بعدما استقبلهم في قصر الحسينية، أول من أمس، مهنئا اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني واتحاد اللعبة على إنجازهم في التتويج بلقب النسخة العاشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، التي أقيمت خلال الفترة من 26 تموز (يوليو) الماضي إلى الأول آب (أغسطس) الحالي بمشاركة منتخبات؛ الأردن (أ ، ب) والسعودية ومصر وتونس والفلبين، على هامش احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، حرص سموه على السير على خطى الآباء والأجداد بتكريم الرياضيين، الذين يشكلون إحدى الصور الراقية لنهضة الأردن وتطوره.

وأهدى رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان، إنجاز الظفر بالبطولة التي تحمل الاسم الأغلى على قلوب الأردنيين إلى سمو ولي العهد، فيما أشاد الأمين العام لاتحاد كرة السلة، المهندس نبيل أبو عطا، باللفتة الرائعة لسموه؛ حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كلنا عرفان لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ولي العهد لهذه اللفتة الرائعة باستقبال صقور الأردن تكريما لهم، أمير الشباب المحبوب اهتمامك دافع للصقور من أجل إنجاز المزيد، ليفخر ويفرح الأردنيون”.

ويقول المدير الفني للمنتخبات الوطنية مروان معتوق، في حديثه لـ”الغد”: “هذا التكريم ليس غريبا على الهاشميين، فهذه الخطوة مهمة وجاءت في توقيت مناسب، حتى تتضاعف الجهود للارتقاء بلعبة كرة السلة وتحقيق المزيد من الإنجازات”، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام من العائلة الهاشمية مهم لجميع أفراد منظومة كرة السلة، خصوصا وأنه أسهم في شحذ الهمم وزادت معه الرغبة لإنجاز الأعمال المطلوبة والتخطيط الصحيح للمستقبل.

وأكد صانع ألعاب المنتخب الوطني محمود عابدين، أن تكريم ولي العهد لهم سيرفع من حماستهم لتحقيق النتائج المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وأضاف: “اللفتة التي قام بها سمو ولي العهد، ستترك أثرا كبيرا علينا كلاعبين، خصوصا وأننا دائما ما نكون بحاجة إلى دعم معنوي، وأعتقد أننا حصلنا على ما كان ينقصنا مع قرب خوض التصفيات المونديالية، ونأمل بأن نكون في الموعد لرفع علم الوطن وإنجاز المطلوب”.

وحرص ولي العهد، في أكثر من مناسبة، على دعم الرياضيين، فكان من أول الداعمين لمنتخب كرة السلة قبل مشاركته التاريخية الثانية في مونديال كرة السلة (الصين 2019) من خلال زيارته التفقدية لهم والرفع من معنوياتهم في التدريب الأخير الذي سبق سفرهم إلى الصين آنذاك، كما كان من أوائل المشجعين للمنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات، من خلال تواجده بين المشجعين وعلى المدرجات، ولعل ذاكرة الأردنيين تسترجع تلك المبادرة الملكية، عندما استضاف جلالة الملك وولي العهد، “عامل النظافة” خالد الشوملي لمتابعة مباراة الأردن وسورية معهما في القصر الملكي، إذ تلقى الشوملي دعوة الملك لمتابعة المباراة، بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورة لعامل الوطن وهو يقف خارج أحد أبواب المقاهي يتابع مباراة النشامى مع أستراليا في نهائيات كأس آسيا السابقة، دون أن يتمكن من الدخول للجلوس ومشاهدة انتصار منتخبنا الوطني بهدف نظيف آنذاك.