نجوم يتقاضون رواتب بين 200 و600 دينار

عمان – الغد – كشف عدد من نجوم الموسم الكروي الحالي، ممن برزوا بشكل لافت في دوري المحترفين، عن تواضع رواتبهم الشهرية التي تتراوح بين 200 و600 دينار، بعد أن رفضت إدارات الأندية رفع تلك الرواتب في بداية الموسم.

وأشار لاعبون باتوا يعدون الآن نجوما في كرة القدم الأردنية، إلى أنهم وقعوا على عقود برواتب متواضعة تتراوح بين 200 و600 دينار، فيما أشار البعض إلى أنهم يلعبون من دون عقد وكلاعبين هواة، قبل أن يبرزوا بشكل لافت.

وأكد هؤلاء النجوم الذين انضم عدد منهم لصفوف المنتخب الوطني، أنهم بصدد المطالبة برفع رواتبهم بشكل واضح، أو إتاحة المجال لهم للانتقال مقابل عقود أفضل.

يشار إلى أن أحد هؤلاء النجوم، تردد اسمه بكثرة في الأيام الماضية في وسائل الإعلام. –(أخبار النجوم)