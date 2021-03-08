نجوم يلعبون بالدرع رغم إصابتهم بكورونا

عمان – الغد – كشف مصدر مطلع، أن عددا من نجوم الكرة الأردنية، شاركوا في مباراة ببطولة الدرع، رغم إصابتهم بفيروس كورونا.

وتفيد المعلومات أن مشاركة هؤلاء اللاعبين في المباراة رغم إصابتهم بـ”كورونا”، جاء بسبب عدم معرفتهم بنتائج الفحص الذي تأخر لما بعد المباراة.

وبالتفاصيل فإن أحد الفرق خضع لفحص “كورونا” قبل المباراة، لتخرج النتائج للغالبية العظمى من اللاعبين قبل المباراة، فيما تأخرت نتائج عدد قليل لما بعد المباراة.

المفاجأة كانت أن بعض هذه النتائج المتأخرة، كشفت عن إصابة أكثر من لاعب بـ”كورونا”، حيث تبين أن أحد هؤلاء اللاعبين المصابين شارك في المباراة.

اللاعبون المصابون بـ”كورونا” ورغم مشاركتهم في المباراة، بسبب خطأ لا يتحملونه، بدأوا فترة الحجر التي ابعدتهم عن التدريبات. –(أخبار النجوم)