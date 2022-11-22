نجوى كرم:”أشجع في المونديال البلد الذي يحتضن اللبنانيين أكثر”

في الوقت الذي يتابع فيه العالم أجمع مباريات كأس العالم المقامة في قطر، قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إنها تعتمد على “الجانب العاطفي” في اختيار الفرق التي تشجعها، وبالتحديد، منتخبات الدول التي “تحتضن اللبنانيين”.

وقالت في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية: “تحيزي على الصعيد العاطفي، فأنا مع كل بلد يحتضن اللبنانيين، الذين عانوا من الأزمة الاقتصادية، وما زالوا يعانون”.

وتابعت: “أنا مع كل بلد فيه أكبر تجمعات للبنانيين”.

وتفاعلت نجوى كرم مع انطلاق كأس العالم، الإثنين، موجهة التهنئة لقطر على استضافة هذه النسخة من الحدث العالمي بنجاح.

وكتبت على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر: “خلّي كل الدني تفرح، ونعرف إنه الفرح بيولّد طاقة إيجابية بكل العالم”.