نحترم اختياركم

اعتبارا من اليوم، تطرح “الغد” عبر موقعها الإلكتروني، استفتاء شعبيا وجماهيريا بامكان الجميع التصويت له، سواء كان جمهورا أو لاعبا أو مدربا أو أيا من أركان كرة القدم، لاختيار أفضل لاعب كرة القدم عبر التاريخ من وجهة نظرها.

بالطبع، تم ترشيح 10 أسماء للاختيار فيما بينها.. قد نكون أصبنا في الاختيار أو جانبنا الصواب في بعض الاسماء المختارة وتلك التي لم تترشح في الاستفتاء، واللاعبون المرشحون لاستفتاء أفضل لاعب في العالم هم: ميسي، كريستيانو رونالدو، مارادونا، بيليه، بكنباور، يوهان كرويف، فان باستن، روبرتو باجيو، رونالدو، زين الدين زيدان.

من المؤكد أن هذا الاستفتاء قد لا يرضي الجميع، وربما يتم الاختيار من قبل البعض على أساس العاطفة والمنتخب أو النادي المفضل، وقد يختار آخرون بناء على معرفة ودراية وأسس علمية، وعلى جميع الأحوال لا نملك سوى احترام النتيجة النهائية لتلك الاختيارات، لأن إرضاء جميع الناس في ذات الوقت غاية لا تدرك.

هذا الاستفتاء وفي ظل توقف النشاطات الرياضية في مختلف دول العالم، نتيجة حالة الحظر المفروضة في قارات العالم الخمس بعد تفشي وباء كورونا، ربما يحرك المياه الراكدة، ويخلق حالة من التفاعل مع الجمهور والقراء.

لا نطمح بالكمال مطلقا، ولا ندعي المعرفة بكل شيء، وندرك أن الاستفتاء الجماهيري المفتوح، يختلف كليا عن الاستفتاء الموجه لفئات معينة “الخبراء، اللاعبين، الإعلاميين، الجمهور”، ولكن لنتذكر جميعا أنه حتى استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العالم كل عام، يتعرض للنقد والتشكيك في مصداقيته، مع أن استفتاء “فيفا” بحكم معرفتي ومشاركتي به منذ عدة أعوام، لا يتدخل مطلقا بالاختيارات، ويحترم ما ينتهي اليه الاستفتاء من نتائج.

نود أن تشاركنا أكبر فئة من القراء بمختلف توجهاتهم وقدراتهم المعرفية وانتماءاتهم النادوية، في اختيار أفضل لاعب، ونستميح من لا يشارك عذرا في القبول بالنتائج، إذا لم يأت الاختيار وفق رغبته وقناعته، لأن الأرقام لا عاطفة فيها، وتمنح اللاعب الأكثر تصويتا حق الفوز في الاستفتاء غير الرسمي، والذي نراه فرصة طيبة للتفاعل في ظل توقف النشاط الرياضي.. ننتظر تصويتكم ونحترم قراركم.