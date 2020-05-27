“نحمي بيئتنا.. اتحضر للمستقبل” مسابقة بيئية توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي

عمان-الغد- بالتزامن مع مشاركة المملكة بيوم البيئة العالمي وترسيخ المحافظة على البيئة وصون مواردها لدى المجتمع، تنظم جمعية شباب معان لحفظ البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة مسابقة بيئية توعوية بعنوان ( نحمي بيئتنا.. اتحضر للمستقبل) برعاية إعلامية من جريدة (الأنباط) ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس الهيئة الإدارية في جمعية شباب معان لحفظ البيئة سامر نايف عبد الدايم أن حماية البيئة هي عنوان تحضر الأمم ووعيها بضرورة تحسين نوعية الحياة لكل الأجيال القادمة، وهذا هو المضمون الحقيقي للتنمية المستدامة ، ومنهج لا غنى عنه، في حماية مواردنا الطبيعية لصالح الأجيال القادمة وهي جوهر فكرة التنمية المستدامة. وأكد عبد الدايم اننا نستهدف رفع الوعي لدي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة ومسئوليته نحو الحفاظ عليها ، واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على كافة المستويات.

من جانب اخر تحدث مشرف المسابقة صدام الفناطسه عن أهمية المسابقات البيئية التي تعتبر من الآليات الفاعلة في شحذ الوعي البيئي، والتي تأتي بهدف التكييف مع الظروف المحيطة التي يشهدها العالم لاستثمار أوقات الأسرة في فترة التباعد الاجتماعي ، ومن أجل توعية اجتماعية في محيط الأسرة ، ولكسر حالتي الروتين والملل التي قد يشعر بهما البعض.

هذا و تستهدف المسابقة الفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة ، في مجالات ( الرسم ، إعادة التدوير، الزراعة، التأليف) في موضوع ( النظافة الشخصية للحماية من الاوبئة والفيروسات) ، وسيتم استقبال المشاركات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للجمعية .وسيتم اختيار ثلاث فائزين من كل مجال من مجالات المسابقة ودعوتهم لزيارة مدينة (البتراء) والمشاركة في حفل التكريم- وتنطلق المسابقة في الخامس من الشهر القادم وتنتهي في الخامس من شهر يوليو .