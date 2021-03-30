“نحن بالمنطقة الحمراء”.. ماذا يعني ذلك؟

عمان – قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة، الثلاثاء، إن الأردن ما زال في المنطقة الحمراء في تفشي وباء كورونا.

وأضاف الخرابشة، عبر التلفزيون الأردني، أن اجمالي حالات كورونا ما يقارب 600 ألف إصابة وإجمالي الوفيات ما يزيد عن 6600 حتى مساء يوم امس.

ولفت إلى أن الأسبوع الوبائي الحالي رقم “13” في أيامه الثلاث الأولى يبدو نمط الحدوث تقل عن الأسابيع السابقة، موضحا أن عدد الحالات حوالي 20 ألف بإيجابية فحوص 16.2 %، بينما كانت الأسبوع الماضي 18.7 % والأسبوع الذي سبقه 18.9 %.

وبيّن، أنه في حال استمرار النمط في نسبة الفحوصات الإيجابية وعدد الحالات بالانخفاض، وقتها يمكن القول إننا وصلنا ذروة الوباء في الأسبوع الثاني عشر الذي انتهى الجمعة الماضية.

ونوه الخرابشة إلى أن الموجة الأولى للوباء وصل الأردن الذروة بعد 8 أسابيع من بدايتها، معتقدا أننا وصلنا الذروة في الموجة الثانية بنهاية الأسبوع الثامن أي الجمعة الماضية ممكن القول باننا وصلنا ذروة الوباء في حال سجل الأسبوع الحالي نسبة فحوصات إيجابية وأعداد أقل.

وتوقع استقرار الموجة الحالية التي تشهدها المملكة بعد 8 أسابيع وتعود نسبة الفحوصات الإيجابية دون 5 بالمئة؛ وذلك استنادا لمؤشرات الموجة الأولى من الوباء التي ضربت المملكة في نهاية العام الماضي.

وعن توقعات بحدوث موجة ثالثة من كورونا على الأردن، أكد الخرابشة أن كافة الاحتمالات متوقعة ومن المعروف أن دول كبيرة في العالم ومنها أوروبية دخلت بأكثر من موجتين وسط غياب تغطية بالمطاعيم الكافية.

وأضاف، أنه في حال وجود تغطية عالية بالمطاعيم فسيكون الاجراء الفيصل للتقليل من اعداد الأشخاص الذين لديهم قابلية بالإصابة.

واعتبر الخرابشة أن فترة المناعة التي تتشكل نتيجة اللقاح جيدة بسبب طبيعة المرض الذي يشبه الانفلونزا، مضيفا أن فترة 8 أشهر كافية ويعول عليه عالميا.

وعن سلالة جنوب إفريقيا، قال إن الأردن لم يعلن عن تسجيل أي حالات بتلك السلالة، منوها إلى عدم وجود أي دليل على اكتشاف ظهورها بالأردن.-(هلا اخبار)