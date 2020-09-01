نحن بحاجة الى حزب جديد

هآرتس

اوري زلبرشايد

خلال بضعة ايام نشرت في هآرتس ثلاثة مقالات تتباكى على الفراغ القيادي القائم في المعسكر غير المتبلور الذي يريد أن يحل مكان نتنياهو في السلطة. في حين أن رفيت هيخت أنهت مقالها بـ “دولة بانتظار المرشح”، بخيبة أمل (“هآرتس”، 24/7)، فان اوري بار يوسف (“هآرتس”، 26/7) ورفيف دروكر (“هآرتس”، 26/7) قام بتتويج الجنرال احتياط جادي آيزنكوت: الحديث يدور عن شخص يتميز على الاغلب بلهجة عسكرية. وهكذا تم وصف آيزنكوت بـ “قائد حقيقي”، لديه “عمود خلفية قيمة” و”مثال للتواضع الجماهيري”.

إن التطلع الى مخلص يدلل على عدم فهم الحياة السياسية. في الحياة السياسية الواقعية لا يوجد مخلص، بل يوجد جمهور وقادة، يناضلون من اجل تجسيد طرق مختلفة لبناء المجتمع. في الصراعات السياسية يوجد الكثير من الخداع والتلاعب، بخصوص زعماء كثيرين يخفون جوهر برامجهم، التي تعارض احيانا بناء مجتمع جيد وضمان مستقبل مواطني دولتهم.

في اسرائيل لا يوجد فضاء قيادي مجرد. اذا كان الجمهور الذي يوجد على يسار وسط الخارطة السياسية يعاني نقصا معينا، فهذا بسبب غياب الزعماء القادة، وليس بسبب غياب قائد واحد اعلى، المخلصون لطريق معين ومستعدون للعمل من اجل تحقيقها. اسرائيل لا تحتاج الى زعيم خيالي، بل الى حزب جديد يحل مكان حزب العمل وحزب ميرتس، ويطرح على الجمهور بديلا موثوقا من ناحية اجتماعية – اقتصادية، نظامية وسياسية – أمنية، حركة العمل حين فقدت طريقها، عرضت دمج في الافكار والافعال التي وثق بها الجمهور. حتى عندما وقف على رأسها اشخاص ليست لهم كاريزما، والذين كانوا جزء من قيادة جماعية.

إن غياب العمل هو كارثة وطنية، ليس أقل من ذلك. فقدان الطريق الاجتماعي – الاقتصادي، غياب طريق سياسي – أمني واضح وتدمير الديمقراطية الداخلية بواسطة انتخابات تمهيدية للاغنياء والمعروفين أدى الى غياب “الحزب الذي اقام الدولة”. الجمهور كف عن تشخيصه مع دولة الرفاه ومع حل سياسي – امني، الذي يحافظ على طابع اسرائيل دولة يهودية، ومع ديمقراطية داخلية. في المقابل، حدث فيه تدهور قيادي، ليس بسبب نقص الزعماء النوعيين فقط، بل بسبب دفع هؤلاء الى الزاوية من خلال طريقة الانتخابات التمهيدية.

قبل أن نقوم بالبحث عن زعماء يجب علينا تحديد معايير لتشكيل حزب جديد، سيقف على رأسه قادة نوعيون، قدامى وجدد، سيتم انتخابهم بانتخابات ديمقراطية تمثيلية. في مقال لي بعنوان “مستقبل الصهيونية موضوع على اكتاف غانتس” (“هآرتس”، تشرين الثاني 2018) طرحت ثلاثة مبادىء لتشكيل حزب جديد: حزب ديمقراطي مع برنامج لدولة رفاه وبرنامج سياسي – امني واضح بروح خطة ألون. غانتس لم يطبق أي مبدأ من هذه المبادىء.

اسرائيل بحاجة الى حزب اشتراكي – ديمقراطي جديد، بروح قيم حركة العمل التاريخية، خاصة في ذروة ازمة الكورونا. اولا، الحزب الجديد سيتم بناؤه على أسس ديمقراطية. محللون يعرضون بنيامين نتنياهو كعدو للديمقراطية بسبب تصميمه على عدم الاستقالة رغم الاتهامات الموجهة اليه. ولكن المس بالديمقراطية هو أوسع بكثير. الديمقراطية تم اخراجها من الثقافة السياسية لمعظم الاحزاب التي يوجد فيها رجل واحد، وأحيانا بمصادقة رسمية لجسم ضيق يقوم بتعيين نفسه رئيسا للحزب ويحدد مرشحيه للكنيست. حزب يوجد مستقبل وحزب ازرق ابيض (الذي بعث الأمل حتى في الجانب الديمقراطي) وحزب تيلم وحزب اسرائيل بيتنا والاحزاب الاصولية وحزب يمينا، كل هذه الاحزاب تتصرف دون ديمقراطية داخلية، وهكذا هي تكون شريكة بالمس بالديمقراطية. الحزب الجديد سيقوم بتشكيل مجلس (300 عضو تقريبا). وعند توسيع صفوفه سيتم تشكيل لجنة تقوم بالمصادقة على برنامجه وتختار قيادته وقائمته للكنيست.

اقامة دولة رفاه ستكون البرنامج الرئيسي للحزب. دولة الرفاه هي تحالف بين جمهور الأجراء واصحاب المصالح الصغيرة ورأس المال الانتاجي بصورة واضحة. في الاوقات العادية واثناء الازمات، فان هذا الحزب سيساعد الأجراء والمصالح الصغيرة والمصانع الانتاجية وسيضعف قطاع رأس المال. ولو أن اسرائيل عملت كدولة رفاه لكانت معالجة ازمة الكورونا ستشمل اعطاء منح سخية للمشاريع المشلولة التي في جزء منها كان مشاركة الدولة في أجور العمال من اجل الحفاظ على وظائفهم (حتى لو تم تقليصها). الحزب سيعمل على تحديد سعر فائدة بالحد الاعلى (3 %) لجميع أنواع الائتمان، بروح اقتراح الاقتصادية المتوفاة استر الكسندر، وازاء ازمة الكورونا ستعمل على الغاء ديون بشكل جزئي للعائلات والمنتجين والمستقلين. من ناحية سياسية – امنية سيعرض الحزب برنامج اساسه خطة الون: اعطاء عمق استراتيجي لاسرائيل (ضم معظم مناطق غور الاردن لاسرائيل)، ضم الكتل الاستيطانية وانشاء كيان سياسي عربي الى جانب اسرائيل (دولة فلسطينية حتى في اطار فيدرالية اردنية – فلسطينية مرتبطة بمنطقة أريحا مع الضفة الشرقية للاردن). عندما سيتم تشكيل الحزب فان خولدائي وآيزنكوت وغيرهما يمكن أن يتم اعتبارهم من قادته، بل شركاء في رسم طريقه. مثل حزب له طريق واضحة وقيادة منتخبة، سيضع نفسه امام حكم الناخب.